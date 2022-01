Ilary Blasi l’ha mostrato pubblicamente: il gioiello che diventerà tendenza

In attesa di iniziare la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi mostra sui social un gioiello molto particolare e di gran moda!

Ogni volta che la vediamo in tv o sui social, Ilary Blasi ci incanta sempre con la sua bellezza ed il suo carisma, ma di lei si nota anche il gran gusto nel vestire. Nella scorsa edizione de L’Isola dei Famosi andata in onda prima dell’estate, ci ha conquistati ad ogni puntata con abiti, acconciature ed accessori sempre super glamour.

Una tale cura dei particolari, evidentemente, rappresenta una vera e propria abitudine per lei, anche quando è lontana dalle telecamere. Così, tramite il suo profilo Instagram, la bella conduttrice Mediaset mostra talvolta degli irresistibili dettagli fashion che fanno impazzire i follower.

Non è passato inosservato ad esempio il nuovo gioiello che indossava in una delle sue ultime storie su Instagram. Si tratta di una moda lanciata dalle passerelle di Chanel e Gucci che hanno impreziosito così le loro nuove collezioni Resort 2022. Curiosi di sapere a quale accessorio ci riferiamo?

Ilary Blasi conquistata da una nuova moda: il gioiello non passa inosservato

La biondissima moglie di Francesco Totti ha pensato bene di aggiungere al suo viso magnetico un gioiello che valorizza moltissimo i particolari del suo splendido volto.

L’accessorio mostrato sui social infatti è un monile per il viso, precisamente un anello per le labbra, altrimenti detto lip ring, che si posiziona sul labbro inferiore. Il logo di quello sfoggiato da Ilary è la doppia C intrecciata di Chanel. Sul sito ufficiale della Maison è mostrato in due versioni: in metallo e strass e in oro e cristallo. Il costo è di 550 dollari vale a dire circa 480 euro.

Anche l’attrice Hollywoodiana Angelina Jolie si è lasciata conquistare da questa tendenza: sul red carpet della prima di Eternals indossava un anello simile, chiamato Chin Cuff, esattamente un gioiello da mento.

Sulle meravigliose labbra di Ilary, il lip ring sta d’incanto: scommettiamo che di questa moda sentiremo parlare a lungo?