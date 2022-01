“Quando mi toccano…”: Paolo Bonolis, cosa succede ad Avanti un altro

Il conduttore Paolo Bonolis svela cosa succede ad “Avanti un altro”: ecco le sue parole nell’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni

Il famoso presentatore televisivo, in un’intervista rilasciata al noto settimanale, ha rivelato cosa succede nel suo programma, in onda tutte le serale nella fascia pre-serale. Di seguito vi riportiamo le sue parole.

Paolo Bonolis, cosa succede ad “Avanti un altro”

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più apprezzati della televisione italiana. Egli è amatissimo dal pubblico e anche per questo motivo i suoi programmi hanno sempre un incredibile successo. Nel corso della sua carriera ha lavorato sia per la Rai che per Mediaset. Attualmente è legato alla rete del Biscione, per la quale risulta essere uno dei conduttori più pagati insieme a Maria De Filippi e Gerry Scotti. In passato ha condotto e diretto anche il Festival di Sanremo in ben due occasioni, nel 2005 e nel 2009.

Bonolis ha formato insieme a Luca Laurenti, una delle coppie più longeve della televisione italiana. I due lavorano insieme dal 1991. In trent’anni hanno condotto tantissimi programmi di successo. Tra i più famosi ricordiamo sicuramente “Ciao Darwin”, “Avanti un altro” e molti altri ancora.

Attualmente, Bonolis va in onda tutte le sere con il game show “Avanti un altro“. In un’intervista rilasciata al settimanale TV Sorrisi e Canzoni, Bonolis ha raccontato qual è il momento liturgico della trasmissione di Canale 5. “Quando mi toccano il…“, ha dichiarato il noto conduttore televisivo.

Durante la puntata di “Avanti un altro” infatti, per portare fortuna al concorrente, Bonolis si lascia toccare il lato B. Il conduttore ha poi aggiunto: “La cosa bella è che funziona quasi sempre. Ha una copertura del 90 per cento, come il vaccino Pfizer”. Bonolis, inoltre, ammette di essere un uomo fortunato: “Nella vita sono stato fortunato. E anche quando lo sono stato meno, ho affrontato la cosa con il sorriso. Sdrammatizzare depotenzia e disattiva i problemi”.

Egli è stato sicuramente fortunato durante la sua carriera, ma anche nella sua vita privata e sentimentale. Accanto a sé, infatti, ha una grande donna, che lo ama come marito e lo stima come professionista.