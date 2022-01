Parla l’ex professore di Amici: la verità sul rapporto con Maria De Filippi; il retroscena che non tutti conoscono.

State seguendo questa 21 esima edizione di Amici? Manca sempre meno alla fase finale del talent, quella che si svolge nelle puntate in prima serata. In attesa di scoprire quali saranno gli allievi che potranno accedere al serale, vi sveliamo un curioso retroscena sulla padrona di casa, Maria De Filippi.

O meglio un retroscena sul rapporto tra la conduttrice e un amatissimo ex volto del programma di Canale 5. Scopriamo cosa ha raccontato dell’esperienza come insegnante nella scuola più famosa ed amata della nostra tv.

Amici, l’ex professore del talent parla del rapporto con Maria De Filippi:

Gli appassionati di Amici non potranno mai dimenticare le sue lezioni: è stato prof di danza nella scuola per tantissimi anni, dal 2001 al 2018! Si, parliamo proprio di Garrison Rochelle, che nella trasmissione di Maria De Filippi è tornato di recente nei panni di giudice esterno nelle sfide: è stato lui a sancire l’eliminazione definitiva di Cristiano (team Celentano), nell’ultima sfida contro il ballerino hip hop Christian (della squadra di Raimondo Todaro). Un’esperienza, quella come prof ad Amici, che ha lasciato il segno nel cuore del coreografo, come dei telespettatori, che si emozionano sempre ogni volta che lo rivedono in trasmissione.

E proprio della sua esperienza ad Amici ha parlato un po’ di tempo fa al settimanale Visto, sottolineando la sua gratitudine per la conduttrice: “Sento di dovere tutto a Maria De Filippi, lavorare con lei è stato come ottenere tre lauree. Ho iniziato con Maurizio Costanzo, ma subito dopo è arrivata lei. Sono due grandi professionisti, in particolare Maria è capace di giostrare ogni sua professione.”

Insomma, una stima immensa, rimasta immutata negli anni, quella di Garrison per Maria De Filippi. E voi, ricordate le passate edizioni del talent show? Vi piacerebbe rivedere il coreografo dietro la scrivania dei prof di ballo? I battibecchi con la maestra Alessandra Celentano sarebbero assicurati!