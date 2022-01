Sanremo 2022, un’altra positività al Covid-19: a rischio la sua presenza al Festival

Il Festival di Sanremo 2022 è alle prese con il Covid-19, nelle ultime ore riscontrata un’altra positività: ecco di chi si tratta

Da circa un anno la famosissima manifestazione canora deve fare i conti con il temutissimo virus. Lo scorso anno la pandemia ha costretto la produzione a prendere una scelta molto dura: andare in onda senza pubblico. Quest’anno il pubblico ci sarà, ma il Coronavirus continua a provocare danni al Festival della canzone italiana. Nelle ultime ore è stata riscontrata un’altra positività dopo quella del cantante Aka7Even.

Sanremo 2022, altra positività al Covid-19: di chi si tratta

La settantaduesima edizione del Festival di Sanremo andrà in onda dal 1° al 5 febbraio 2022 dal teatro Ariston su Rai 1. Il conduttore e direttore artistico sarà Amadeus. Per il terzo anno consecutivo la Rai ha scelto il conduttore de “I soliti ignoti”. Amadeus è stato acclamato a gran voce dal pubblico dopo il successo delle due precedenti edizioni.

Al suo fianco ci saranno cinque co-conduttrici: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli. Quest’anno, a meno che non ci sia una sorpresa dell’ultima ora, non dovrebbe esserci Fiorello, autentico mattatore delle passate edizioni. Al suo posto dovrebbe correre in aiuto Checco Zalone e tantissimi altri ospiti invitati da Amadeus come Cesare Cremonini, i Maneskin o Laura Pausini.

Questi, invece, i cantanti in gara: Achille Lauro, Aka7Even, Ana Mena, Gianni Morandi, Fabrizio Moro, Irama, Ditonellapiaga e Rettore, Elisa, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, Mahmood e Blanco, Giusy Ferreri, Giovanni Truppi, Emma, Dargen D’Amico, Noemi, Highsnob e Hu, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La rappresentante di lista.

Anche quest’anno, la manifestazione canora deve fare i conti con il Covid-19. Lo scorso anno, oltre ad andare in onda senza il pubblico, uno degli artisti risultò positivo a pochi giorni dall’inizio del Festival. Quest’anno è successa la stessa cosa con Aka7Even, in gara nella settantaduesima edizione della manifestazione canora.

Il cantante, però, non è l’unico risultato positivo a pochi giorni dal Festival. A quanto pare nelle ultime ore sarebbe risultata positiva anche Roberta Capua. La famosa conduttrice sarebbe a rischio per il Pre-Festival.