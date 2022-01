“Ti aspettiamo per vederti, senza sognarti più”: l’ex tronista di Uomini e Donne è incinta, annuncio da brividi sui social.

“Posso solo dirti che Io, la tua sorellina e il tuo Papà siamo qui per costruire con te le basi del nostro sogno, perché tu per noi sei forza e sei occhi illuminati d’amore.” Parole dolcissime, quelle dell‘ex tronista di Uomini e Donne. Che, con un lungo messaggio condiviso sui social e un video pieno d’amore, ha annunciato di essere in attesa del suo secondo bebè!

Una gioia immensa per l’ex tronista, che lo scorso anno ha dovuto affrontare diversi momenti bui a causa di un problema di salute. Una sofferenza che, però, finalmente è stata spazzata via dal miracolo della vita. Scopriamo i dettagli di questa meravigliosa notizia.

L’amatissima tronista di Uomini e Donne è incinta: l’annuncio su Instagram è commovente

“Solo io so quanto ho pianto quei giorni e solo io so quanto pesavano quelle lacrime… quelle lacrime che oggi baciano il mio viso e mi fanno dire che tu sei la ragione per cui ho resistito, la ragione per cui ho affrontato tutto in silenzio, con rispetto e dignità, la ragione che mi ha spinta a crederci ancora”. Un messaggio commovente, quello di Sabrina Ghio, che poco fa ha annunciato di essere in dolce attesa! L’ex tronista di Uomini e Donne ed ex allieva di Amici ha condiviso un video dolcissimo, in cui il suo compagno Carlo e la sua Penelope baciano e accarezzano il suo pancione.

Una gioia immensa arrivata dopo mesi di sofferenza: lo scorso anno, Sabrina ha dovuto affrontare un intervento per bloccare un processo tumorale. Sono stati mesi durissimi per la Ghio, che, però, oggi sono stati ripagati con il più grande dei doni:

Si tratta del primo figlio di Sabrina con Carlo Negri, conosciuto nel 2019, ma l’ex di Uomini e Donne è già mamma di Penelope, 8 anni, nata da matrimonio con Federico Manzolli. Non possiamo che mandare ai futuri genitori i nostri migliori auguri di cuore!