Dalla loro partecipazione a 90 giorni per innamorarsi sono trascorsi 7 anni: non immaginereste mai cos’è successo dopo, da non credere.

Chi non ha mai guardato una puntata di 90 giorni per innamorarsi? Sicuramente nessuno! In onda su Real Time, il programma racconta le vicende di diverse coppie di ragazzi che, per circa 3 mesi, accettano di conoscere e frequentare una persona a loro sconosciuta con l’obiettivo finale di convolare a nozze.

Nel corso di queste tantissime e diverse stagioni di 90 giorni per innamorarsi, abbiamo avuto la possibilità di conoscere tantissime coppie. Ed ognuna di loro ha avuto epiloghi differenti. C’è chi, ad esempio, ha deciso di lasciarsi. Chi, invece, ancora adesso fa coppia e ha messo su una splendida famiglia. E chi, infine, seppure abbia deciso di uscire insieme, si è detta ‘addio’ dopo un po’ di tempo. Cos’è successo, invece, ai protagonisti di questo nostro articolo? Entrambi hanno preso parte alla seconda edizione di 90 giorni per innamorarsi. Cosa sappiamo, però, adesso su di loro? Appurato che sono trascorsi 7 anni dalla loro partecipazione, sono ancora una coppia? Non immaginereste mai cos’è successo dopo.

Dopo 7 anni da 90 giorni per innamorarsi sono ancora una coppia? Cosa abbiamo appena scoperto

Protagonisti indiscussi della seconda edizione di 90 giorni per innamorarsi, i due giovanissimi piccioncini hanno saputo catturare l’attenzione su di loro in un vero e proprio batter baleno. Stiamo parlando proprio di Amy e Danny. Cosa sappiamo, però, su di loro? Sono trascorsi circa 7 anni dalla loro partecipazione, ma anche loro sono una coppia?

Siamo riusciti a rintracciare la bella Amy su Instagram ed abbiamo scoperto che, seppure siano passati 7 anni dalla loro frequentazione a 90 giorni per innamorarsi, sono ancora una coppia. D’altra parte, i due giovanissimi ragazzi erano proprio destinati a stare insieme. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Dopo il programma, Amy e Danny non sono più un due, ma in quattro. In tutti questi anni, la coppia ha allargato la proprio famiglia. E adesso hanno due splendidi bambini.

Vi sareste mai immaginati un epilogo del genere?