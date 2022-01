Avete mai visto una foto di Alessia Marcuzzi ai suoi esordi in tv? Spunta la foto: com’è cambiata in tutti questi anni, da non credere.

Tutti sentono la mancanza di Alessia Marcuzzi in tv, ammettiamolo! A distanza di ben 25 anni dall’inizio della sua incredibile carriera a Mediaset, l’amatissima conduttrice ha deciso di prendersi un periodo di pausa dalla televisione. E di dedicarsi, come sottolineato dalla diretta interessata, alle sue attività di imprenditrice con molta più calma.

Ad oggi, Alessia Marcuzzi è una conduttrice televisiva davvero amatissima. Non è un caso, infatti, se sono davvero tantissime le persone che la richiedono sul piccolo schermo a gran voce. In attesa di poter avere qualche bella notizia, ripercorriamo un attimo la carriera della Marcuzzi sul piccolo schermo. Ed, in particolare, scopriamo molto più da vicino il suo cambiamento in tutti questi anni. Oggi è bellissima e il suo fascino non passa mai inosservato, ma com’era ai suoi esordi in tv? Ebbene. Siamo riusciti a rintracciare una foto risalente al 1993, qualche mese dopo il suo debutto. Siete pronti a vederla? È davvero incredibile!

Com’era Alessia Marcuzzi ai suoi esordi in tv? Lo scatto del 1993: com’è cambiata

In tutte le sue apparizioni televisive, Alessia Marcuzzi non è mai passata inosservata. E l’ha fatto, sia chiaro, non soltanto per la sua incredibile bravura, dimestichezza nel trattare diversi argomenti e fronteggiare diversi imprevisti della diretta, ma anche perché coi suoi outfit e il suo incredibile fascino ha sempre conquistato tutti. Vi siete mai chiesti, però, come si mostrava ai tempi dei suoi esordi? Ad oggi, Alessia Marcuzzi è amatissima, ma com’era alle sue prime esperienza in tv?

Forse non tutti lo sanno, ma Alessia Marcuzzi ha iniziato la sua carriera televisiva nel 1991 su un’importante emittente televisiva. È proprio qui che, fino al 1993, lavora assiduamente in diverse trasmissioni. Dopo un anno ed esattamente nel 1994, poi, arriva su Rai Due insieme al mitico Sabani. Com’era, però, la conduttrice in quegli anni? Abbiamo rintracciato una foto del 1993 nel corso di una sua ospitata al Maurizio Costanzo Show. Volete vederla anche voi? Eccola qui:

Seppure giovanissima, Alessia Marcuzzi è davvero incantevole! Ma non solo. Quello che non si può fare a meno di notare è come, nonostante lo scorrere del tempo, non sia affatto cambiata! Siete d’accordo?