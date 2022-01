Le anticipazioni di Domenica In del 23 Gennaio prevedono la presenza di alcuni volti davvero imperdibile: è fantastico! I dettagli.

Una nuova Domenica è arrivata. E con essa, come ben diciannove settimane a questa parte, è in arrivo anche una nuova puntata di Domenica In. A partire dalle ore 14:00 di quest’oggi 23 Gennaio, la splendida Mara Venier sarà al timone di un nuovo appuntamento. Ed è pronta a regalare una puntata davvero sensazionale.

Nel corso di questa nuova puntata di Domenica In ne vedremo davvero delle belle. Non soltanto, com’è giusto che sia, Mara Venier tratterà il tema Coronavirus e discuterà con degli esperti della situazione attuale, ma darà il benvenuto a degli ospiti davvero fantastici. Ci sarà tanto spazio alla musica italiana, questo è indiscussa, ma si offrirà anche ampio spazio al cinema e, soprattutto, ad un gruppo di attrici piuttosto impressionanti. Non mancherà, poi, la parentesi dedicata al Festival di Sanremo, la cui settantaduesima edizione inizierà tra qualche settimana, e molto altro ancora. Bando alle ciance adesso: scopriamo tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In del 23 Gennaio.

Domenica In del 23 Gennaio, le anticipazioni e gli ospiti: cosa accadrà in diretta

A partire dalle ore 14:00 di quest’oggi 23 Gennaio, Mara Venier sarà in diretta televisiva dagli studi Rai Fabrizio Frizzi per una nuova puntata di Domenica In. Insomma, un appuntamento davvero imperdibile. Quello che, però, in molti si chiedono è: quali sono le anticipazioni di oggi? Appurato che, settimana dopo settimana, la padrona di casa è solita regalare degli ospiti imperdibili, chi si alternerà tra qualche ora nello studio televisivo? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa, tranquilli! Anche se, vi anticipiamo, si tratta di qualcosa di incredibile!

Ad apertura puntata, come da diverso tempo a questa parte, Mara Venier dedicherà ampio spazio all’emergenza Coronavirus e questi ultimi numeri. In studio con Pierpaolo Sileri, Francesco Le Foche e Stefano Bonaccini, la padrona di casa darà importantissime informazioni al riguardo. Subito dopo, si passerà a parlare di musica e, soprattutto, del Festival di Sanremo. In studio, infatti, ci saranno: Ivana Spagna, Bobby Solo e Nino D’Angelo. Ma non solo. In diretta televisiva, la Venier darà il benvenuto ad un gruppo davvero incredibile. Stiamo parlando di Rocio Munoz Morales, Serena Autieri, Giulia Bevilacqua e Chiara Francini.

Ve l’avevamo detto che sarebbe stata imperdibile, no?