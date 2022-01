‘Avanti un altro’, Paolo Bonolis: “Imbe…e, cre…no”: l’errore e poi gli ‘insulti’

Imprevisto ad ‘Avanti un altro’: è successo proprio mentre la concorrente stava rispondendo alle domande, la reazione di Paolo Bonolis.

E’ tornato in onda Avanti un altro con la sua irresistibile comicità: il game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti è da anni un successo assicurato.

Leggi anche——>>>“Quando mi toccano…”: Paolo Bonolis, cosa succede ad Avanti un altro

Merito delle immancabili gag tra i due, che formano una delle coppie artistiche più amate del mondo dello spettacolo, della scelta di concorrenti dalle caratteristiche più stravaganti ed originali e dei mitici personaggi del ‘Mini Mondo’, tra cui quest’anno c’è anche l’ex star di Beautiful Clayton Norcross, l’ex Thorne Forrester.

Lunedì 10 gennaio è accaduto però un ‘fuori programma’ assolutamente non previsto in scaletta. L’incidente di percorso è stato fatto proprio mentre la concorrente Eva stava rispondendo alle domande, ecco cosa è successo e come ha reagito Bonolis.

‘Avanti un altro’, colpo di scena: l’errore che fa ‘arrabbiare’ Paolo Bonolis

Paolo Bonolis e la sua storica ‘spalla’ Luca Laurenti risultano divertentissimi insieme proprio grazie al fatto che i loro rispettivi ruoli sono in perfetta sintonia.

Leggi anche——->>>L’amatissimo attore di Beautiful nel cast di Avanti un altro: che bomba!

Da sempre, nelle loro gag Bonolis è quello che cerca di correggere i ‘pasticci’ combinati dal suo amico. Nella puntata di lunedì 10 gennaio, però, la distrazione di Luca era del tutto imprevista, tanto che anche Paolo è rimasto spiazzato, riuscendo ovviamente a risolvere l’inconveniente con la sua solita ironia.

Come sapranno sicuramente i telespettatori più affezionati al programma, da diverse stagioni ormai Laurenti partecipa alla conduzione del gioco sedendosi accanto a Bonolis e facendo alcune domande ai concorrenti. Ebbene, in quella puntata il maestro ha fatto una gaffe assolutamente inaspettata quando stava giocando la concorrente Eva.

Al momento della categoria “Domande Stornellate”, i due conduttori hanno letto i quesiti e le opzioni di risposta come stornelli. Laurenti, però, si è fatto prendere la mano ed ha letto per sbaglio anche la soluzione! Inoltre, si trattava della domanda decisiva, quella che non ammetteva errori!

Paolo allora è intervenuto subito per fermare Laurenti prima che leggesse la risposta completa: “Nooo! Imbec…e, cr…no, defi…te, id..ta”, ha gridato. “So andato troppo oltre. E mo che famo?”, ha detto ridendo Luca dopo un momento iniziale di sbandamento.

Ormai però era troppo tardi e Bonolis ha risposto: “Ta pijin…”. In effetti, la concorrente è riuscita a indovinare l’opzione esatta diventando la prima campionessa di giornata, anche grazie alla gaffe di Laurenti.

Leggi anche——->>>Nello studio di Avanti un altro non passò affatto inosservata, come dimenticarla! Cosa fa oggi?

E voi state seguendo ‘Avanti un altro’?