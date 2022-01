C’è posta per te, Carmen e suo padre Luigi fanno pace in puntata: cosa sarebbe successo dopo il programma

Cos’è successo dopo C’è posta per te tra Carmen e suo padre Luigi: la loro storia ha attirato l’attenzione del pubblico in studio e da casa.

Tra le storie raccontate ieri sera 22 gennaio a C’è posta per te, quella tra Carmen e suo padre Luigi è stata indubbiamente tra le più emozionanti.

Il rapporto tra i due si è interrotto per diverso tempo e la ragazza ha scritto alla trasmissione condotta da Maria De Filippi per cercare un punto d’incontro con il genitore. Quest’ultimo infatti dopo aver divorziato dalla sua ex moglie, non si è più interessato neanche di sua figlia. Quando si è presentato in studio, con lui c’era l’attuale compagna Nunzia.

Luigi ha accusato la figlia di non aver voluto vedere il fratello nato dalla sua relazione con Nunzia, ma la ragazza ha spiegato che la ‘guerra’ tra lui e sua madre non l’hanno di certo aiutata.

Un allontanamento vissuto male da Carmen che gli ha detto: “Non mi hai fatto nemmeno gli auguri a diciotto anni”. Luigi però non sembrava molto ben disposto, visto che anche Maria De Filippi ha dovuto faticare non poco per far sì che i due trovassero un punto d’incontro.

Invitato a lasciare lo studio per riflettere, quando è tornato si è finalmente convinto a fare pace con sua figlia, la busta è stata aperta e i due si sono riabbracciati. Ma cos’è successo dopo la registrazione della puntata?

C’è posta per te, cos’è successo tra Carmen e Luigi

Nonostante sembrasse tutto risolto, pare che le cose non abbiano avuto un prosieguo felice tra loro.

Il Vicolo delle News ha fatto sapere che Carmen e Luigi hanno sì ripreso un rapporto dopo C’è posta per te, ma appena poche settimane dopo tra loro è calato di nuovo il gelo. Attualmente padre e figlia sono di nuovo distanti e non si frequentano affatto.

Un finale molto triste, che ovviamente speriamo evolva al più presto con un bel chiarimento.