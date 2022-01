Clamorosa assenza nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne: ha lasciato il programma? L’anticipazione non passa inosservata.

Continuano le avventure dei troni più famosi della tv. Dopo il consueto stop per le vacanze natalizie, Uomini e Donne è tornato in onda, con tante novità e colpi di scena. Un vero e proprio appuntamento fisso per il pubblico, che ogni giorno è sintonizzato su Canale 5, a partire dalle ore 14 e 45. Come sappiamo, le puntate in onda non sono in diretta, ma registrate diversi giorni prima, e, proprio nelle ultime registrazioni, è emerso qualcosa di particolare.

Uno dei protagonisti assoluti della trasmissione non era presente né nell’ultima registrazione, né nella penultima. Cosa è successo? Scopriamo i dettagli di questa anticipazione.

Uomini e Donne, il cavaliere non era presente nelle ultime registrazione: cosa si nasconde dietro la sua assenza?

Pronti per una nuova settimana con Uomini e Donne? Da domani, fino a venerdì, andranno in onda nuove, ricchissime, puntate della trasmissione di Canale 5. Nel frattempo, nuove registrazioni si sono tenute proprio nei giorni scorsi. E, nelle due ultime registrazioni, un’assenza è stata notata particolarmente: a rivelare l’anticipazioni è la sempre informata pagina Instagram “UominieDonneClassicoeOver”. Di chi stiamo parlando?

Di Biagio Di Maro, uno dei cavalieri più famosi del Trono Over di Uomini e Donne. Di recente, il napoletano ha chiuso in modo burrascoso la frequentazione con Elena, una delle dame arrivate in trasmissione da poco. Ebbene, Biagio non era presente alle ultime due registrazioni, ma al momento non è stato reso noto il motivo. Che il cavaliere abbia deciso di lasciare per sempre la trasmissione?

Difficile immaginarlo, essendo Biagio uno dei protagonisti assoluti del programma. Non ci resta che attendere la messa in onda delle puntate per scoprire eventuali dettagli. Un’altra anticipazione, invece, riguarderà una new entry del trono Over! Si tratta di Luciano, protagonista della seconda puntata di C’è Posta per te: si era rivolto alla trasmissione per ritrovare il suo vero amore, ma con scarsi risultati. Per lui, quindi, l’invito ad unirsi al Trono Over. Non vediamo l’ora di vederlo nel parterre!