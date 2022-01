Colpo di scena a C’è posta per te, Maria De Filippi lascia lo studio: cos’è successo

Colpo di scena nel corso dell’ultima puntata di C’è posta per te: Maria De Filippi lascia inaspettatamente lo studio, cos’è successo.

Una terza puntata di C’è posta per te unica ed irripetibile, non c’è che dire! Con ospiti indiscussi e storie davvero impressionanti, il terzo appuntamento del people show si è dimostrato, ancora una volta, un programma davvero imperdibile.

Nel corso di questo terzo appuntamento di C’è posta per te non sono affatto mancati emozioni, dichiarazioni d’amore, lacrime e, perché no, anche un vero e proprio colpo di scena. Nel bel mezzo di una storia, infatti, Maria De Filippi ha lasciato lo studio di C’è posta per te. Cerchiamo di capire cos’è esattamente successo.

Abbandona lo studio di C’è posta per te: colpo di scena, cos’è successo

Un vero e proprio colpo di scena, quello che Maria De Filippi ha regalato al suo amatissimo pubblico del Sabato sera nel corso della terza puntata di C’è posta per te: ha abbandonato improvvisamente lo studio! E, sia chiaro, l’ha fatto per bene della protagonista di questa storia. Riavvolgiamo un attimo il nastro e cerchiamo di capire cos’è successo.

Subito dopo la commovente storia di Andrea e sua moglie Stefania, a fare il suo ingresso in studio è Carmen, una giovanissima ragazza napoletana che da circa 3 anni non parla più con suo padre. A C’è posta per te, Carmen racconta di avere avuto da sempre un ottimo rapporto con il suo papà, ma tutto è iniziato a cambiare non soltanto quando all’età di 11 anni i suoi genitori hanno deciso di separarsi ed hanno iniziato una ‘guerra’ per via degli alimenti, ma anche da quando suo padre ha trovato nuovamente l’amore in una ragazza più giovane di lui di circa 15 anni e si è rifatto con lei una famiglia. Il motivo scatenante del loro allontanamento? A quanto pare, un litigio tra Carmen e la compagna di suo padre! Cos’è successo, però, in studio? Beh, davvero di tutto! Luigi, è questo il nome del papà della ragazza, seppure emozionato di rivedere sua figlia, non era pronto ad aprirle la busta. È proprio per questo motivo che, su consiglio di Maria De Filippi, è uscito un secondo dallo studio per parlare a quattr’occhi con la sua compagna. È qui, però, che cambia tutto. La padrona di casa, infatti, viene a sapere da Carmen che la giovane si è recata a Roma e si è rivolta a C’è posta per te ‘di nascosto’ da sua madre. Ed ha esclamato: “Questo però lo faccio sapere a papà”, lasciando lo studio.

Ancora una volta, Maria De Filippi riesce nel suo intento! Luigi, infatti, accetta di aprire la busta, a patto che non inizino nuovamente i litigi con la sua ex moglie.