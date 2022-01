È diventato papà, splendido annuncio del famoso cantante: fan in delirio

Il famoso cantante è diventato papà, splendido annuncio sui social: i suoi fan sono letteralmente in delirio, ecco le sue parole

È arrivata una bellissima notizia: l’artista è diventato papà. L’annuncio è arrivato sui social nelle ultime ore. La notizia ha allietato i fan. Il cantante ovviamente è al settimo cielo, ma ha chiesto il rispetto della privacy sia per lui che per la sua compagna.

LEGGI ANCHE: “Voglio un figlio, l’età non mi spaventa”: a 70 anni il celebre cantante sogna di essere di nuovo papà

È diventato papà: splendido annuncio del cantante

Il cantante molto amato dai suoi fan ha pubblicato uno splendido annuncio sui social. L’artista è diventato papà. La notizia è stata annunciata poco fa ed ovviamente è stata accolta con grande entusiasmo. I suoi fan sono molto felici per lui e per la sua compagna. Il cantante, però, ha chiesto il rispetto della privacy. Probabilmente mostrerà suo figlio solo quando lo riterrà necessario. Siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando? Se sì, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

LEGGI ANCHE: Qui lo vediamo bambino, oggi è un cantante e personaggio di primo piano: capito chi è?

Vi ricordate di Nick Jonas? Egli è un cantautore, attore e musicista e cantautore. Fa parte della band Jonas Brothers insieme ai fratelli Joe Jonas e Kevin Jonas. Il gruppo ha venduto circa 17 milioni di album. Nel 2014 ha avviato la carriera solista pubblicando l’album “Nick Jonas”, seguito da “Last Year Was Complicated”. Anche da solista ha ottenuto un buon successo. Ha inoltre all’attivo una carriera da attore sia al cinema che in TV con partecipazioni in lavori come la saga reboot di “Jumanji”, “Scream Queens” e la saga di “Camp Rock”.

LEGGI ANCHE: “Mostra una tua foto da bambina”, l’amatissima cantante scioglie tutti con questo dolce scatto: l’avete riconosciuta?

Nelle ultime ore, sui suoi canali social, ha pubblicato uno splendido annuncio: “Siamo felicissimi di confermare che abbiamo dato il benvenuto a un bimbo attraverso la maternità surrogata. Chiediamo rispettosamente privacy durante questo momento speciale, mentre ci concentriamo sulla nostra famiglia. Grazie mille”.

Nick è diventato papà e la notizia è stata accolta con grande gioia dai suoi fan. L’annuncio pubblicato sui social ha ricevuto migliaia di interazioni. Tra i commenti sono arrivati gli auguri anche di tantissimi colleghi e ovviamente dei fratelli, Kevin e Joe Jonas. Il cantante dei Jonas Brothers si è sposato con la compagna, Priyanka Chopra, nella primavera del 2018.