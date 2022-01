Fosca Innocenti, la fiction con Vanessa Incontrada: quando inizia, trama, cast e quante puntate sono

Siete pronti per una nuova avvincente fiction? Questa volta vedremo tra le protagoniste la bella e simpatica Vanessa Incontrada, ma scopriamo qualcosa in più su questa serie!

Vanessa Incontrada, grande attrice e donna di spettacolo italo-spagnola, torna a deliziarci con la sua recitazione dopo quasi due anni di stop. L’ultima volta l’avevamo vista in Come una madre, accanto a Giuseppe Zeno. Attualmente si era dedicata ad altri progetti lavorativi, fuori dal mondo della recitazione. È infatti da poco stata al fianco di Alessandro Siani, come presentatrice di Striscia la notizia. Ed è tornata anche sullo storico palco di Zelig insieme al collega e amico Claudio Bisio nell’ultima stagione. Ora la sua concentrazione è tutta verso questa nuova fiction: Fosca Innocenti, ma scopriamo insieme trama, cast, quando inizia e quante puntate sono.

Leggi anche Chi è e cosa fa nella vita il compagno di Vanessa Incontrada

Scopriamo tutto della nuova fiction Fosca Innocenti, con Vanessa Incontrada

Una nuova splendida avventura recitativa per Vanessa Incontrada, che dopo molte fiction targate Rai, ha deciso di passare a Mediaset per questo progetto. La trama si concentra sulla protagonista, appunto Fosca Innocenti, la quale è un vice questore capo di una squadra tutta al femminile. Sappiamo che la protagonista vive in un casolare in campagna e tra le sue passioni c’è andare a cavallo. Ha anche un talento molto particolare: quello di riconoscere perfettamente odori e profumi, dote che spesso l’aiuta nel risolvere i suoi casi.

Leggi anche Non tutti immaginano questo retroscena su Vanessa Incontrada: chi l’avrebbe mai detto?

Fosca ha anche un punto debole, e si chiama Cosimo. Il personaggio di Fosca dovrà affrontare una serie di eventi tutti da scoprire, in questo piccolo micro mondo immerso nella natura, che però ci parla di storie universali e profonde, tutto tramite le indagini della protagonista. Nel cast oltre la Incontrada, troveremo il bel Francesco Arca, Luca Capuano, Cecilia Dazzi, Antonella Fattori e Irene Ferri. Ci potremo finalmente godere questa nuova fiction a partire dall’11 febbraio 2022 in prima serata su Canale 5. Le puntate che andranno in onda sono solo 4, ma sicuramente saranno piene di eventi e colpi di scena.

Leggi anche Vanessa Incontrada, sapete cosa faceva prima del successo in televisione?

Noi non vediamo l’ora di vederla! Non ci resta che aspettare l’11 febbraio su Canale 5 per goderci la fiction Fosca Innocenti.