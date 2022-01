GF Vip, “Non sono più connessa con Alex, ma con te”: colpo di scena tra Delia e Soleil

Tra Delia Duran e Soleil Sorge starebbe arrivando una ‘tregua’: le due hanno scherzato e riso insieme nel corso della cena venezuelana.

Sembrava impossibile, ma questa sesta edizione del GF Vip è davvero ricca di imprevisti e colpi di scena. Soprattutto se i protagonisti sono Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Ebbene, nelle ultime ore le due gieffine starebbero trovando una sorta di armonia con tanto di baci, abbracci e dichiarazioni abbastanza inaspettate.

Galeotta è stata la cena venezuelana di ieri sera che ha rotto il ghiaccio tra Delia e Soleil: le due modelle si sono ritrovate a cucinare insieme ed hanno avuto modo di scambiare quattro chiacchiere.

Addirittura sono arrivate a programmare un viaggio in Amazzonia insieme una volta uscite dal reality: “Una donna mi avrebbe accompagnato, perché fa parte di questa organizzazione che è in contatto con loro”, ha detto Soleil.

La Duran si è mostrata entusiasta dell’idea: “Che bello, possiamo organizzare. Io mi sto preparando da qualche anno per questo viaggio solo che la pandemia ha fermato tutto, è un viaggio che vorrei fare”.

Mentre erano ai fornelli, è stato anche toccato il tasto ‘Alex Belli’, ma il colpo di scena è che le due Vippone hanno scherzato e riso su quanto accaduto con l’attore in questi mesi.

GF Vip, “Vedrai che poi ti mancherò”: scoppia la pace tra Delia e Soleil?

Mentre erano intente a cucinare alla presenza di Jessica e Alessandro, alcune loro battute non sono affatto passate inosservate.

“Vedrai che dopo ti mancherò” ha scherzato la Duran. Hanno poi riso ipotizzando sul fatto che Belli potrebbe presentarsi alla prossima puntata dicendo di essere ‘incinto’. La scena surreale era stata immaginata da entrambe, allora Delia ha detto: “Abbiamo sofferto così tanto che pensiamo le stesse cose. Senza sapere che l’avevi già detto te in confessionale, anche io ho detto scherzando ‘ormai mi aspetto che Alex arrivi al GF Vip e dice di essere incinto’. Non sono più connessa con Alex ma con Soleil. Meglio sdrammatizzare. Ci vuole un po’ in questa casa. Siamo nella stessa onda. Mi sono rotta anche io i co****ni. Ho sofferto così tanto che basta”.

“Allora se avrete una bambina la dovrete chiamare Luna. Se sarà un maschio optate per Solex. Sì è meglio che io e te sdrammatizziamo tutto e ridiamo di quello che ci è successo. […] Tanto puoi capirmi su tutto e quindi ridiamoci su che è meglio così tesoro”, ha scherzato la Sorge.

Le due Vippone si sono anche scatenate nel ballo ieri sera e sono apparse davvero molto vicine. Secondo voi, Belli verrà messo da parte da entrambe?