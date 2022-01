Giulia Bevilacqua, sapete chi è suo marito? Insieme sono davvero splendidi!

La nota Giulia Bevilacqua è un’attrice, scrittrice e regista teatrale di successo. Nella sua vita però, non è presente solo il lavoro, bensì un marito con cui ha un rapporto davvero speciale. Conosciamo meglio il bel marito dell’attrice.

Giulia Bevilacqua è conosciuta dal grande pubblico per aver preso parte a molte fiction di successo, come Un medico in famiglia 3, Don Matteo 4, Distretto di Polizia, Cops- una banda di poliziotti e tantissime altre. Oltre alla partecipazione in numerosi cortometraggi, videoclip e spettacoli teatrali, la talentuosa Giulia Bevilacqua ha anche preso parte a diverse pellicole cinematografiche. Possiamo citare Tutta colpa di Freud, Tiramisù, Ritorno al crimine e molti altri. In questo momento sta lavorando alla serie targata Amazon Prime Video, Tre sorelle. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale è sposata con il suo compagno dal 2017, e insieme sono veramente bellissimi! Sapete di chi si tratta?

Sapete chi è il marito di Giulia Bevilacqua? Insieme sono splendidi!

Il loro amore è sbocciato immediatamente durante una festa, quando l’attrice si è letteralmente scontrata con il bel ragazzo. Come raccontò durante un’intervista con Vanity Fair, è stato il suo primo e unico colpo di fulmine. Dal momento che i loro sguardi si sono incrociati, hanno capito di appartenere l’uno all’altra. Il marito della Bevilacqua si chiama Nicola Capodanno ed è un giornalista di successo oltre ad essere l’attuale responsabile dell’ufficio stampa della Tim. Insieme hanno avuto due figli, Vittoria nata nel 2018 e Edoardo arrivato nel 2020.

Il loro romantico matrimonio si è svolto a Positano, proprio il luogo originario del marito. Prima di intraprendere il percorso lavorativo di dirigente del gruppo Tim, Nicola Capodanno ha anche lavorato dal 2011 al 2016, come collaboratore del Gruppo Editoriale L’Espresso. Capodanno possiede un profilo Instagram che però mantiene privato, ed è visibile solo a poco più di duemila persone. Per fortuna ci pensa la bella Bevilacqua a mostrare con orgoglio il marito sui social, dove non mancano mai abbracci, baci e sguardi pieni d’amore.

Noi adoriamo questa coppia! E voi conoscevate Nicola Capodanno, il marito della nota attrice Giulia Bevilacqua?