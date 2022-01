Alle telecamere de La clinica delle pelle, Sharon ha comunicato la decisione choc presa per via del suo problema: cos’è successo.

Una decisione choc e del tutto inevitabile, quella che Sharon ha comunicato dinanzi alle telecamere de La clinica della pelle. Per via del suo problema, infatti, la donna ha raccontato di sentirsi fortemente in imbarazzo e a disagio nei confronti del mondo circostante tanto da essere stata costretta ad annullare le sue nozze.

Nel corso di queste tre stagioni de La clinica della pelle, la dottoressa Craythorne ha avuto la possibilità di conoscere tantissime persone e di poter ascoltare le storie di ciascuno di loro. C’è chi viveva un vero e proprio dramma per via della sua patologia. E chi, invece, non riusciva a stare bene col suo corpo per via di un problema piuttosto visibile. È questo il caso di Sharon. “Devo nasconderlo agli occhi della gente”, ha detto la donna alle telecamere del programma, spiegando quanto la sua vita sia fortemente cambiata da quanto ha iniziato a notare questo grande bozzo sul suo corpo. Cos’è successo? E, soprattutto, la dottoressa Emma è riuscita a dare una nuova linfa a Sharon?

La clinica della pelle, Sharon aveva una grossa protuberanza: “Mi fa ribrezzo a guardarlo”

Circa 12 anni prima della sua partecipazione a La clinica della pelle, Sharon ha iniziato a notare una piccola pallina spuntata sulla sua spalla destra. Molto presto, questo piccolo bozzo è aumentato sempre di più. E, ad oggi, è riuscito a raggiungere delle dimensioni piuttosto considerevoli. È proprio per questo motivo che la donna, fortemente esasperata da questa visione, ha chiesto l’aiuto della dottoressa Craythorne. “Lo sento pulsare e mi fa tanto male”, ha detto alle telecamere.

Ovviamente, la grossa protuberanza presente sulla spalla di Sharon altro non era che un ‘semplice’ lipoma, che la dottoressa ha rimosso senza alcun tipo di problema seppure piuttosto grande.

Una volta terminato l’intervento chirurgico, Sharon si è detta euforica di quanto le era successo pochi istanti prima. “Provo un grande sollievo. La dottoressa è fantastica”, ha detto.