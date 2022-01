In Love is in the Air si mostra così: oggi l’attore che interpreta Engin ha stravolto il suo look, irriconoscibile!

La seconda stagione di Love is in the Air è entrata ormai nel vivo. La soap opera turca, che racconta la storia d’amore tra Eda e Serkan, ha conquistato il cuore dei telespettatori di Canale 5, che ogni giorno seguono con affetto le nuove puntate. E tra i personaggi più amati della serie c’è senza dubbio lui, Engin Sezgin.

Socio di Serkan Bolat, ma anche suo grande amico, Engin ha conquistato i telespettatori con la sua simpatia e la sua dolcezza. A dare il volto al personaggio è Anil Ilter, attore turco classe 1981, seguitissimo sui social. Ed è proprio lì che di recente si è mostrato col suo nuovo look, diverso da quello di Engin. Curiosi di vedere com’è oggi?

LEGGI ANCHE —–>La riconoscete? Abbiamo apprezzato l’attrice in Daydreamer: fuori dal set si mostra così e lascia senza parole

È Engin nella soap Love is in the Air: oggi l’attore ha cambiato look, lo riconoscete

Tutti pazzi per Serkan Bolat, ma non solo! Anche il suo amico fidato Engin è entrato nel cuore dei telespettatori. Il personaggio è uno dei più amati di Love is in the air, la soap turca in onda ogni giorno su Canale 5, dalla scorsa estate. Attualmente legato a Piril, con cui ha un figlio, Engin è uno dei protagonisti assoluti della serie, sin dalla primissima puntata. E anche l’attore che lo interpreta è amatissimo, anche sui social: il suo canale Instagram conta ben 1 milione e mezzo di followers! E proprio dai social è possibile ammirare il nuovo look dell’attore turco, che ha detto addio alla barba brizzolata con cui siamo abituati a vederlo. Date un’occhiata:

LEGGI ANCHE —->In Bitter Sweet ha interpretato Bekir, braccio destro di Hakan: non riconoscerete l’attore, che cambiamento!

Eh si, un look decisamente diverso rispetto a quello di Engin, ma l’attore non ha perso ilsuo fascino. Se siete curiosi di scoprire come continueranno le vicende di Eda e Serkan e, soprattutto, come si concluderà la seconda ed ultima stagione della soap, non perdetevi l’appuntamento quotidiano su Canale 5!