Royal Family, William commuove tutti parlando con un bambino: “Il dolore…”

Il Principe William e la sua consorte Kate Middleton non sono solo una coppia molto potente e in vista, ma nascondo anche un lato umano molto spiccato. Proprio nelle ultime ore si sono recati ad un’incontro speciale, dove William commuove tutti parlando con un bambino. Cosa sarà successo?

Si sa che il ruolo della famiglia reale è molto importante. Non solo apparenza ma anche tanta sostanza. Genitori dei tre figli, la coppia reale non dimentica la dura realtà della società, soprattutto i questo periodo così anomalo. Sono soliti fare beneficienza e recarsi in molti posti dell’Inghilterra per incontrare le persone meno fortunate e dare, con la loro presenza, una forte carica di supporto e comprensione. Nelle ultime ore ha già fatto il giro del web il commuovente incontro tra i consorti reali e un bambino con una storia veramente difficile.

Il Principe William commuove tutti parlando a lungo con un bambino speciale

Il tenero incontro è avvenuto a Burnley, nel Lancashire, dove William accompagnato dall’inseparabile Kate, ha fatto tappa al Church on the street, un complesso dedicato a delle persone in difficoltà, senza famiglia e senza dimora. Qui hanno incontrato anche il piccolo Deacon, che sfortunatamente ha perso la mamma di soli 28 anni. Empatico e affettuoso, il Principe William è subito entrato in sintonia con il piccolo, dato anche le loro storie molto simili, dispensando consigli e sorrisi.

“Io ho perso mamma quando avevo 15 anni. È difficile, ma il dolore migliorerà un po’ con il tempo” ha rivelato al giovane. Al suo fianco c’era ovviamente la Duchessa Kate, sempre composta e pronta a sostenere il marito in ogni circostanza. Il piccolino, che quel giorno era convinto di trovarsi davanti un calciatore, si è poi trovato davanti i due membri della famiglia reale, ed è rimasto molto sorpreso. Indossava una maglia della sua squadra del cuore, il Lancashire, scoprendo che anche al Duca di Cambridge, appassiona tantissimo questo sport. L’incontro è durato all’incirca 15 minuti e ci auguriamo che Deacon abbia trovato un pò di sollievo e conforto dalle premurose parole del Principe William.

Davvero un bel gesto da parte di William e Kate!