Festival Di Sanremo 2022, tra i big partecipa anche Matteo Romano, il cantante arrivato sul podio di Sanremo Giovani con il brano Testa e Croce.

Il settantaduesimo Festival di Sanremo si svolgerà al Teatro Ariston di Sanremo dal 1 febbraio al 5 febbraio 2022. Per il terzo anno consecutivo, alla conduzione della kermesse vedremo Amadeus, il quale sarà anche il direttore artistico.

Amadeus sarà affiancato in queste cinque serate da co-conduttrici e grandi ospiti. Per questa edizione, c’è una grande novità, scelta dal conduttore. Il podio di Sanremo Giovani, decretato il 15 dicembre, è tra i big della kermesse. Nei precedenti articoli vi abbiamo parlato di Yuman, l’artista classificatosi al primo posto e di Tananai, arrivato al secondo posto. Adesso, scopriamo qualcosa in più su Matteo Romano, il cantante arrivato al terzo posto a Sanremo Giovani.

Festival di Sanremo 2022, chi è Matteo Romano: età, dov’è nato, studi, il successo su Tik Tok, singoli

Matteo Romano è il giovane artista che a Sanremo Giovani, si è classificato sul podio, trionfando in una finale di 12 artisti. Si è classificato al terzo posto con il brano Testa e Croce ed è così entrato di diritto a far parte del cast del Festival di Sanremo 2022.

Il cantante è giovanissimo, ha 18 anni, ed è il primo di tre gemelli. E’ nato a Cuneo, dove frequenta l’ultimo anno del liceo classico. Inizia ad appassionarsi alla musica quando è molto piccolo, condividendo le passioni dei genitori che spaziano dal pop al rock al cantautorato italiano. Da bambino inizia lo studio delle percussioni e della chitarra, per poi capire che la sua vera vocazione è il canto. Inizia così a studiare canto nel 2015, e intraprende anche lo studio del pianoforte presso la Scuola ‘Palcoscenico. Nel 2018 e nel 2019 vince il premio come miglior interprete in un concorso che si svolge nella sua città ‘Next talent’.

Il suo primo singolo è Concedimi, cui fa seguito il secondo, nel 2021, Casa di Specchi e nello stesso anno apre sette date del tour di Emma. E’ una vera e propria star di Tik Tok, dato che ogni suo video diventa virale. Quando ha pubblicato sulla piattaforma un video dove cantava al pianoforte la canzone Concedimi ha raggiunto le 3 milioni di visualizzazioni. Nel 2021 pubblica il suo terzo brano, Testa e Croce e con questo singolo si posiziona al terzo posto a Sanremo Giovani. Matteo Romano entra quindi di diritto a far parte del cast dei big del Festival di Sanremo 2022. Il giovane cantante porta il brano Virale.