Serena Autieri ha prestato il volto ad una famosa pubblicità, divenuta un successo: ricordate di quale stiamo parlando?

Attrice, cantante e conduttrice televisiva, Serena Autieri è tra i personaggi del mondo dello spettacolo più amati e apprezzati. Sin da bambina studia canto, danza e recitazione e inizia proprio con la musica, incidendo il primo album nel 1997, Anima Soul. Un anno dopo entra nel cast della soap opera di Rai 3, Un posto al sole, interpretando il ruolo della cantante Sara De Vito.

Tra il 2001 e il 2002 è tra i protagonisti della prima e seconda serie di Vento di ponente. La carriera dell’attrice inizia ad ampliarsi sempre più: affianca Pippo Baudo al Festival di Sanremo nel 2003, insieme a Claudia Gerini, esordisce al cinema in alcuni cortometraggi, nel 2004 gira il suo primo film intitolato Sara May, diventa protagonista di alcuni miniserie. Questi sono sono alcuni degli impegni della Autieri, ma in questi anni, il successo l’ha avvolta completamente. Lei è anche una conduttrice e in questa veste, dal 28 giugno 2021 conduce di mattina su Rai Uno Dedicato. Ma ricordate l’attrice in una famosa pubblicità? E’ stata il volto e la voce.

Serena Autieri, volto e voce di una famosa pubblicità: ricordate quale?

Dal 28 giugno 2021, Serena Autieri ha preso le redini del programma Dedicato in onda su Rai Uno. Attrice, conduttrice televisiva e cantante, non le manca assolutamente nulla. Il talento c’è e anche la bellezza, perchè è una donna bellissima.

In questi lunghi anni di carriera ha vestito sempre personaggi diversi, in film e serie tv. Ha cominciato lavorando con la musica e ha poi iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione. Il successo è arrivato sia come cantante, sia come attrice. Come vi abbiamo sopra accennato, lei, anni fa, è stata il volto di una famosa pubblicità, ma ha anche prestato la voce, cantando la sigla: ricordate di quale stiamo parlando?

Serena Autieri è stata la protagonista nel 2006 della pubblicità Mon Cheri, la pralina di puro cioccolato fondente che racchiude al suo interno una ciliegia e un tocco di liquore. L’attrice oltre a prestare il volto, ha prestato anche la voce. E’ lei, infatti, che canta la canzone Splendido Fondente. La ricordate in questa famosa pubblicità? Serena Autieri ci ha conquistato, ed ancora oggi continua a farlo.