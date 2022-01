“Cose serie, mostri”: Soleil Sorge racconta il suo passato, parole da brividi

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Soleil Sorge ha raccontato il suo passato e si è lasciata andare a delle parole da brividi.

Quella andata in onda Venerdì 21 Gennaio sarà una puntata del GF vip che Soleil Sorge difficilmente dimenticherà. Oltre all’ennesimo confronto che ha avuto con Alex Belli, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha avuto la possibilità di ascoltare le splendide parole che suo padre, per la prima volta in assoluto, le ha riservato.

Nel corso di questa sua esperienza televisiva, abbiamo sempre visto Soleil Sorge molto combattiva. E, soprattutto, sempre pronta a tenere testa a tutti. Che sia stata una piccola incomprensione o qualcosa di molto più pesante, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha sempre dimostrato di avere un carattere molto forte. E di essere pronta a fronteggiare ogni cosa. Ecco. Da che cosa deriva, però, questo suo spirito? A raccontare ogni cosa, è stata proprio la diretta interessata nel corso dell’ultima diretta del GF Vip. Chiamata nella mystery room da Alfonso Signorini, la Sorge ha avuto la possibilità di ripercorrere il suo passato, lasciandosi andare a della parole davvero da brividi.

Soleil Sorge, il retroscena del passato: “Ho vissuto cose serie, mostri”, cosa ha detto

D’altra parte si sa: il passato condiziona fortemente il presente di ciascuno di noi e modifica ampiamente il carattere. Ne è l’esempio lampante la bella Soleil Sorge! Proprio nel corso dell’ultima diretta del GF Vip, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, su richiesta di Alfonso Signorini, ha ampiamente spiegato da che cosa deriva il suo essere forte e combattiva. “Arriva da una bambina che ha sofferto troppo per cose serie nella vita, che ha dovuto affrontare dei mostri, delle situazioni che non sono proprio delle più facili”, ha detto la Sorge in diretta.

A cosa, però, si riferisce esattamente per ‘cose serie e mostri’? Anche in questo caso, è stata proprio lei a svelarlo: “C’è un elenco abbastanza lungo. Partiamo da avere dei genitori separati; la morte di un nonno, di persone molto vicino a me; tradimenti; bullismo; sentirsi emarginati; il cancro al seno di mia madre”, ha detto Soleil ad Alfonso Signorini, lasciandosi andare ad un pianto liberatorio.

Insomma, decisamente non è stato un passato facile per Soleil. Ed è lo stesso che, come dichiarato dalla diretta interessata, ad oggi l’ha resa la donna che è.