Tina Turner, la sua casa vale 76 milioni di euro: è un vero e proprio paradiso!

La famosa cantante Tina Turner ha appena acquistato una casa da 76 milioni di euro: è un vero e proprio paradiso terrestre

L’artista ha comprato una nuova abitazione, strappandola addirittura al noto tennista Federer. La Turner ha sborsato la spasmodica cifra di 76 milioni di euro. La sua nuova abitazione è un vero e proprio paradiso terrestre e possiede ogni tipo di comfort.

La casa di Tina Turner vale 76 milioni di euro

Anna Mae Bullock, meglio conosciuta come Tina Turner, è tra le più famose e acclamate interpreti della musica rock. La sua carriera è lunga più di mezzo secolo. È stata definita “La regina del rock and roll”. È la prima artista afrostatunitense e la prima donna ad apparire sulla copertina della rivista Rolling Stone. Nel 1986 ha ricevuto anche la stella sulla Hollywood Walk of Fame.

La sua carriera è iniziata a cavallo tra gli anni sessanta e settanta assieme all’allora marito Ike Turner con il duo Ike & Tina Turner, con il quale ha inciso singolo di fama internazionale come “It’s Gonna Work Out Fine”, “River Deep – Mountain High” e tantissimi altri successi.

Ritorna al successo internazionale negli anni ottanta con l’album “Private Dancer” del 1984, certificato platino in vari paesi con milioni di copie vendute e la hit “What’s Love Got to Do with It”, che raggiunge il primo posto nella Billboard Hot 100. La popolarità continua con singoli da Top 10 come “Better Be Good to Me“, “We Don’t Need Another Hero”, “Typical Male” e “I Don’t Wanna Fight“.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto dodici Grammy Awards, tre Grammy Hall of Fame e un Grammy Lifetime Achievement Award. Nel 2004 la rivista Rolling Stone l’ha inserita al 17º posto nella classifica dei migliori cantanti di sempre e al 63º posto nella classifica dei migliori artisti. Con oltre 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo, la Turner è una delle artiste di maggior successo nella storia della musica.

La famosa cantante ha appena acquistato una casa da ben 76 milioni di euro. Un vero e proprio paradiso a cielo aperto, formato da dieci edifici, uno stagno, un ruscello, un parco da 24mila metri quadrati, una piscina e addirittura una darsena che conduce al lago. La proprietà si trova a Staifa, un comune del Canton Zurigo con circa 14mila abitanti.