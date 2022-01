Tre nuovi concorrenti in arrivo al GF Vip: anticipazione bomba, sono tre ragazzi, che si uniranno al resto dei ‘vipponi’ in casa.

Ebbene si: i concorrenti ufficiali del GF Vip 6 non sono ancora terminati! A meno di due mesi dal gran finale, stanno per fare il loro ingresso ben tre nuovi ‘vipponi’, super carichi di iniziare la loro avventura nella casa più spiata della tv. Si tratta di tre ragazzi e a svelare i nomi è TV Blog.

Non è ancora chiaro quando i tre concorrente faranno il loro ingresso, ma una cosa è certa: sono pronti a creare scompiglio negli equilibri della casa. Scopriamo chi sono!

GF Vip, ben tre nuovi concorrenti stanno per entrare in casa: ecco chi sono

Ci aspettano giorni infuocati al GF Vip 6. Si, perché ai concorrenti già in casa si uniranno ben tre vipponi, pronti ad iniziare il loro percorso a due mesi dalla fine del reality. I nomi sono stati annunciati in anteprima da TV Blog! Curiosi di scoprire di chi si tratta?

Il primo è Edoardo Donnamaria, uno dei volti fissi di Forum, il programma di Canale 5 condotto da Barbara Palombelli. Per lui, laureato in giurisprudenza, è la prima esperienza in un reality show. Il secondo ‘vippone’ è Antonio Medugno: il suo nome è trapelato da diversi giorni e Tv Blog conferma la sua partecipazione. Si tratta di uno dei TikToker più seguiti del nostro Paese, una vera e propria star del web. Infine, a entrare nella casa sarà anche il modello Gianluca Costantino, amico di Alessandro Basciano, anche lui nella casa.

Insomma, tre concorrenti che promettono scintille! Mineranno la stabilità di qualche coppia della casa? Non ci resta che attendere il loro ingresso dalla porta rossa più famosa della tv. Appuntamento domani sera, in diretta, per scoprire tutte le novità sulle new entry del GF Vip 6!