Adesso la vediamo così, ma com’era Maria De Filippi da ragazza? Spunta la foto del passato dell’amatissima conduttrice.

Lei non ha bisogno di presentazioni: è una delle regine indiscusse della nostra tv. Attualmente al timone di ben tre trasmissioni di grande successo, Uomini e Donne, Amici e C’è Posta per te, Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate di sempre. Che proprio il mese scorso ha compiuto 60 anni, tra gli auguri e le celebrazioni di tutti. Ma ricordate com’era Queen Mary da ragazza?

Spunta uno scatto dal passato di Maria De Filippi: una foto in bianco e nero che risale all’adolescenza della conduttrice. Diamo un’occhiata!

Maria De Filippi, l’avete mai vista da ragazza? Lo scatto in bianco e nero

Oggi la conosciamo tutti, ma avete mai visto Maria De Filippi da ragazzina? In tv ha esordito nel 1992, a circa 30 anni, sostituendo Lella Costa nella conduzione del talk show Amici, in onda il sabato pomeriggio. La foto che vi mostriamo oggi, però, è di una De Filippi 16 enne. I capelli sono più scuri, ma i lineamenti sono praticamente identici, date un’occhiata:

Eh si, sembra che il tempo non sia mai passato per la grande Maria De Filippi. E voi, avevate mai visto questa foto ricordo di Queen Mary?

Maria De Filippi e Michelle Hunziker insieme in tv

E per i fan della conduttrice c’è una meravigliosa notizia in arrivo. Secondo quanto anticipato da TV Blog, la De Filippi sarà una degli ospiti del one woman show di Michelle Hunziker! Si tratta di un varietà interamente cucito addosso alla conduttrice svizzera, che da anni sogna uno show tutto suo: non c’è ancora alcuna conferma, ma lo show dovrebbe andare in onda il giovedì sera, tra febbraio e marzo 2022. Dalle registrazioni, che iniziano nei prossimi giorni, potremo conoscere qualcosa in più sulle prime serate, che dovrebbero essere due, condotte dalla mitica Michelle. Noi non vediamo l’ora, e voi?