Anticipazioni della puntata del GF Vip di Lunedì 24 Gennaio: comunicazione choc in diretta, poi la drastica decisione di un gieffino.

Ci siamo! Mancano ancora pochissime ore e questa prima giornata della settimana si concluderà con una nuova e scoppiettante puntata del GF Vip. Una puntata, vi assicuriamo, decisamente imperdibile. E che prevede dei colpi di scena choc.

Giunto alla trentasettesima diretta del GF vip, Alfonso Signorini è pronto a sorprendere sempre di più il suo amatissimo pubblico. E proprio tra qualche ora sarà al timone di una puntata choc. A quanto pare, nel corso della diretta accadrà davvero di tutto. A partire, quindi, da un’importante comunicazione che riceverà una delle protagoniste indiscusse di questa edizione. Fino alla drastica decisione di un Vippone. Insomma, ne vedremo sicuramente delle belle, ve lo assicuriamo. In attesa, scopriamo tutte le anticipazioni della puntata del GF Vip di Lunedì 24 Gennaio.

Anticipazioni GF Vip del 24 Gennaio: imperdibile, colpi di scena choc

Fino ad adesso abbiamo sempre assistito a delle puntate del GF Vip piuttosto scoppiettanti, quella di questa sera, ve lo assicuriamo, sarà ancora di più imperdibile. E il motivo è piuttosto semplice: Alfonso Signorini terrà informata una Vippona di tutto quello che sta succedendo fuori, ma un altro gieffino sembrerebbe che sia pronto ad abbandonare tutto. Siete pronti a scoprire le anticipazioni del 24 Gennaio? Benissimo!

La puntata di questa sera sarà davvero pienissima di cosa. Pertanto, è opportuno procedere con ordine. Senza alcun dubbio, si parlerà ancora di loro: Alex Belli e Delia Duran. Dopo il confronto di Venerdì scorso, però, sembrerebbe che l’attore abbia preso una decisione importantissima: lasciare sua moglie. Proprio Sabato scorso, nel bel mezzo del pomeriggio, il bel Belli ha scritto un tweet per la modella. Come la prenderà la Duran? Il messaggio, secondo voi, le darà una bella ‘scossa’ e l’aiuterà a capire cosa fare? Staremo a vedere! Ma non è affatto finita qui. Da quanto si vocifera sul web, sembrerebbe proprio che uno dei gieffini sia pronto ad abbandonare la casa per sempre. Stiamo parlando di Manuel Bortuzzo. Sembrerebbe che, proprio nel corso della puntata di stasera, il giovane comunicherà di voler abbandonare la casa. A noi dispiace tantissimo, a voi? Ovviamente, poi, si tratterà anche della furiosa lite tra Sophie ed Alessandro, del colpo di scena tra Soleil e Delia ed, infine, il televoto.

Insomma, come al solito, sarà una puntata ricca di tante cose. E, soprattutto, imperdibile. Voi la guarderete?