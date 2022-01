Chi è Sarah Felberbaum, l’attrice che interpreta Giulia nella serie televisiva Non mi lasciare: in passato è stata la protagonista di una famosa fiction.

Non mi lasciare è una serie televisiva italiana che ha esordito sul piccolo schermo il 10 gennaio 2022. I protagonisti sono Vittoria Puccini, Alessandro Roja e Sarah Felberbaum. Interpretano rispettivamente Elena Zonin, Daniele Vianello e Giulia Vianello.

Elena è una poliziotta che si occupa di crimini informatici e in particolare di reati contro l’infanzia. Un nuovo caso la porta a Venezia, la città della sua giovinezza, dove qui, incontra Daniele, il grande amore di allora. Quest’ultimo è diventato un vicequestore di polizia e ha sposato Giulia. Questo caso li porta a lavorare insieme. La moglie del protagonista maschile è interpretata, come abbiamo già riportato, dall’attrice Sarah Felberbaum: ma cosa sappiamo di lei? In passato è stata la protagonista di una famosa fiction.

Leggi anche Non mi lasciare, chi è Alessandro Roja: Instagram, età, film e vita privata

E’ Giulia in Non mi lasciare: chi è l’attrice Sarah Felberbaum, tutto quello che c’è da sapere

Nella serie televisiva partita il 10 gennaio 2022, Non mi lasciare, Sarah Felberbaum veste i panni di Giulia, moglie di Daniele Vianello. L’attrice oggi è molto amata e abbiamo avuto già il piacere di seguirla in fiction e film di successo.

Leggi anche Vittoria Puccini, sapete come fa ad avere un viso così liscio e luminoso? Consiste proprio in questo la sua abitudine

Classe 1980, il suo nome per intero è Sarah Frances Rose Felberbaum, oltre ad essere un’attrice, è anche una conduttrice televisiva e una modella italiana di origine britannica. E’ cresciuta in Italia dall’età di un anno. Da giovanissima ha iniziato a studiare recitazione. A soli 15 anni lavora come modella e inizia a comparire in alcune campagne pubblicitarie, ma anche in diversi videoclip musicali. Nel 2000 esordisce come conduttrice nel programma musicale Top of the Pops, in onda su Rai 2 e due anni dopo, conduce su Rai uno Unomattina Estate. Impossibile dimenticarla nella miniserie tv Caterina e le sue figlie, dove ha vestito i panni di Carlotta. Qui, la vedremo anche nella seconda e terza stagione.

Il ruolo che le ha portato grande fama e successo, è stato quella di Agnese Ristori, la protagonista nella fiction La figlia di Elisa-Ritorno a Rivombrosa. E’ protagonista anche del film di Alessandro Siani, Il principe abusivo. Sarah Felberbaum ha recitato anche in Caravaggio, Giorni da leone 2, Caldo Criminale, Una grande famiglia, I medici e tantissimi altri film, sia al cinema che in televisione. Nel 2022 è arrivata nuovamente sul piccolo schermo con il ruolo di Giulia in Non mi lasciare.

Sarah Felberbaum: vita privata

Forse non tutti lo sanno, ma Sarah Felberbaum è sposata con l’amatissimo calciatore Daniele De Rossi.

Si sono sposati alle Maldive nel 2015, ma sono insieme dal 2011. La coppia ha avuto due figli, Olivia Rose, nata nel 2014 e Noah, nato nel 2016.