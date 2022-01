Beautiful, ricordate Gabriela? È stata la prima moglie di uno dei protagonisti della soap opera americana.

Appassionati di Beautiful, ricordate proprio tutti i personaggi che sono passati nella soap opera americana nel corso di questi lunghi 35 anni? Se vi dicessimo Gabriela “Gaby” Moreno?

La ragazza è apparsa nella soap nei primi anni del 2000 e non è rimasta a lungo nel cast. È stata, però, protagonista di un matrimonio che ha fatto molto discutere: nozze super ostacolate, ma che alla fine si sono celebrate. Ricordate di chi è stata la prima moglie la Moreno? Facciamo un bel salto nel passato e scopriamolo!

Ricordate il personaggio di Gabriela in Beautiful? Il suo matrimonio è stato molto particolare

Gabriela Moreno era la figlia di Helen Moreno, la storica colf di Stephanie Forrester. Quando quest’ultima morì, Gaby si trovò in difficoltà economiche e finì per trovare un impiego alla Forrester Creations e ad alloggiare a Villa Forrester. È a questo punto che la ragazza inizia a legarsi a Thomas Forrester, allora interpretato da Drew Tyler-Bell. Il rapporto tra i due si evolve quando Thomas si offre di sposare Gabriela dopo aver scoperto che il permesso di soggiorno della mamma non era valido e, quindi, Gaby non era mai diventata legalmente cittadina americana.

Le nozze non furono accolte bene dai genitori di Thomas, che cercarono di ostacolarlo in tutti i modi. Il matrimonio, però, si celebrò e Taylor decise di ospitarli in casa, contro la volontà di Ridge, ad una condizione: i due non avrebbero dovuto avere rapporti intimi. Una promessa che la coppia non è riuscita a mantenere ed è a questo punto che Ridge lancia una sfida di moda al figlio: se quest’ultimo avesse perso, avrebbe dovuto lasciare per sempre la moglie. È proprio quello che accadde e il matrimonio tra Thomas e Gabriela finì. Grazie a Taylor, però, la ragazza riuscì ad ottenere ugualmente la green card, ma decise di lasciare comunque la città.

Eh si, uno dei tanti matrimoni singolari celebrati a Beautiful! E voi, ricordavate la storia di questo personaggio?