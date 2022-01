Chi è Antonio Medugno: che lavoro fa, dove vive, età, fidanzata ed Instagram

Tra i tantissimi influencer emergenti, c’è anche Antonio Medugno che non passa affatto inosservato, ma chi è? Scopriamolo insieme.

Siamo quasi giunti alla fine di questa sesta edizione del GF Vip, eppure sembrerebbe che i colpi di scena non abbiano affatto intenzione di placarsi. Da quanto si apprende da un articolo di TV Blog delle scorse ore, sembrerebbe che siano pronti a fare il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia altri tre nuovi concorrenti.

Incredibile, ma vero! Da quanto si apprende da questa indiscrezione bomba lanciata da TV Blog, sembrerebbe proprio che, nelle prossime settimane, tra nuovi concorrenti siano pronti ad allargare il cast del GF Vip. Tutti giovanissimi e, soprattutto, tutti super affascinanti, hanno intenzione di entrare a far parte della casa. E di ‘rivoluzionare’ tutti gli equilibri costruiti fino ad adesso. Tra queste nuove reclute, da quanto si legge, ci sarebbe anche lui: il bel Antonio Medugno. Il suo nome non vi risulta affatto nuovo, vero? Come darvi torto: è un volto amatissimo di Instagram e Tik Tok! In attesa di poterlo vedere varcare la porta rossa, però, scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere su di lui. Chi è esattamente Antonio Medugno?

Chi è Antonio Medugno? Dove vive, altezza, età e che lavoro fa

Dopo Tik Tok ed Instagram, Antonio Medugno si accinge a conquistare anche il pubblico italiano del GF Vip! A quanto pare, insieme ad altri due splendidi e giovanissimi ragazzi, sarà proprio lui uno dei prossimi concorrenti del GF Vip. In attesa di poterlo vedere sulla passerella, scopriamo qualche cosa in più su di lui.

Antonio Medugno è nato a Napoli, città dove tuttora vive con la sua famiglia, nel 1998. Ed è alto circa 1 metro ed 85 centimetri. Da sempre appassionato di moda, inizia a calcare le passerelle più famose sin da bambino. E, ad oggi, vanta di una carriera da modello davvero impressionante. D’altra parte, notando il suo fascino, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. A quanto pare, però, sembrerebbe che il GF Vip non sia affatto la sua prima partecipazione sul piccolo schermo. Su Donna Glamour, infatti, si legge che ha già partecipato a Uomini e Donne nel lontano 2019. Attivissimo su Instagram, dove potete seguirlo col nickname @antonio.medugno, il giovanissimo modello napoletano si è aperto anche un profilo Tik Tok. E, da quel momento, non ha perso occasione di poterlo aggiornare con dei video davvero divertenti.

Fidanzata e famiglia

Per quanto riguarda la sua vita privata, purtroppo, non sappiamo davvero nulla! Seppure sia attivissimo su Instagram, il modello non ama condividere molto della sua vita privata, ma anche della sua famiglia. Legatissimo alla sua sorellina di nove anni, sul web si legge che Antonio ha un fratello più piccolo di lui di circa tre anni, una mamma a cui è legatissimo e un padre che lui stesso definisce ‘idolo’.

Noi non vediamo l’ora di conoscerlo, voi?