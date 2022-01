Chi è Giorgio Marchesi, Italo ne “La Sposa”: età, carriera, vita privata e cosa faceva prima di diventare attore

Conosciamo un po’ più a fondo Giorgio Marchesi, l’attore che interpreta Italo nella fiction di Rai 1 La Sposa: sapete con chi è sposato?

Lo stiamo vedendo nei panni del personaggio protagonista della miniserie Rai La Sposa, accanto alla bravissima Serena Rossi, ma la carriera di Giorgio Marchesi è ricchissima di successi.

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata della fiction ambientata negli anni ’60 in cui vediamo la giovane calabrese Maria sposarsi per procura con Italo, nipote del ricco e agricoltore vicentino Vittorio Bassi per salvare la famiglia dalla miseria.

Classe 1974, Marchesi vanta una lunga carriera di attore iniziata verso la fine degli anni ’90 per esplodere poi al cinema ed in tv fin dai primi 2000. Scopriamo tutte le curiosità su questo talento italiano!

Giorgio Marchesi, tutto quello che c’è da sapere sul protagonista de “La Sposa”

Originario di Bergamo, Marchesi cresce nel quartiere Carnovali. Studia al liceo scientifico Mascheroni per poi iscriversi all’università. E’ durante un viaggio a Londra che comprende di voler fare l’attore nella vita e perciò abbandona il percorso accademico.

Inizia così a frequentare un corso di recitazione preso il Bel Teatro di Padova e poi un corso Palcoscenico al Teatro Verdi. Proprio a Bergamo fonda il Teatro Sghembo, poi nel 2003 va a vivere a Roma e lì inizia la sua ascesa come attore.

Recita in diversi ruoli per il cinema (Mission Impossibile III, Mine Vaganti di Ferzen Ozpetek, ACAB – All Cops Are Bastards di Stefano Sollima solo per citarne alcuni). Incontra il successo anche nelle serie tv: lo ricordiamo in Un medico in famiglia, La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa, L’allieva, Il Restauratore e tantissime altre.

Sposato con l’attrice austriaca Simonetta Solder (che abbiamo visto in Braccialetti rossi), Giorgio è padre di due figli: Giacomo e Pietro Leone. Appassionato di viaggi, boxe, yoga, è un grande tifoso dell’Atalanta.

Prima di dedicare la sua vita alla recitazione, ha dato vita ad un gruppo rock, i “Taverna Marchesi” in cui lui suonava la chitarra.

Non perdetevi il finale de “La Sposa” domenica 30 gennaio su Rai 1!