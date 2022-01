Vi siete mai chiesti come fa Federica Nargi a tenersi così in forma? Il ‘segreto’ di bellezza c’è, ma non tutti lo immaginano: i dettagli.

È stata una delle veline più amate di sempre, Federica Nargi. In coppia con Costanza Caracciolo, la splendida e giovanissima romana è stata una delle colonne portanti di Striscia la Notizia dal 2008 al 2012. Dimenticarla sul famoso bancone del tg satirico è davvero impossibile, vero? Come darvi torto!

Dopo la sua primissima esperienza in tv, Federica Nargi ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Recentemente, ad esempio, l’abbiamo vista a Tale e quale show. E, con la sua bellezza e straordinaria poliedricità, la splendida romana ha saputo conquistare ancora di più tutti. Prima di questa esperienza, però, Federica ha dato vita ad una carriera davvero impressionante. E, d’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Oltre alla sua immensa bravura, però, la Nargi non passa assolutamente inosservata anche per la sua bellezza. Giovanissima, ma già mamma di due splendide bambine, l’ex velina di Striscia la notizia vanta di una forma fisica davvero pazzesca. Vi siete mai chiesti, però, come fa a mantenersi sempre così? A rivelare ogni cosa, è stata proprio la diretta interessata nel corso di una sua intervista a Vanity Fair.

Federica Nargi, come fa a tenersi così in forma?

“Tenermi in forma è diventata ancora più una sfida da quando ho avuto le mie due bambine”, ha detto Federica Nargi a Vanity Fair per la rubrica In forma con le star, svelando qual è il segreto della sua bellezza. E, soprattutto, della sua forma fisica. Ovviamente, per godere un fisico come quello dell’ex velina di Striscia la notizia ci vuole impegno e costanza sia nell’allenamento che nell’alimentazione. Niente di ‘surreale’, state tranquilli!

Da quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che Federica Nargi sia solita allenare due parti del suo corpo: gambe e glutei. Inizia, ovviamente, con un riscaldamento di circa 10 minuti. Ed, in seguito, passa ad esercizi mirati per queste due zone del corpo. Ma non solo. Anche l’alimentazione che segue è piuttosto rigorosa, ma non manca mai un piccolo ‘sgarro’. “Allenandomi di mattina mi piace fare una colazione abbondante e non posso rinunciare al mio ciambellone con nutella, lo ammetto”, ha detto. Concludendo, poi, che nel corso della giornata rispetta un’alimentazione sana ed è solita bere tanto sia prima che dopo l’allenamento.

L’avreste mai immaginato?