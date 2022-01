Dramma choc a Too Large: la storia di Jessica ha sconvolto tutti, cosa sappiamo su di lei oggi

Un vero e proprio dramma choc a Too Large, la storia di Jessica ha lasciato tutti sconvolti: cosa sappiamo su di lei oggi?

Oltre a Vite al Limite, c’è un altro docu-reality che ha conquistato tutti. Stiamo parlando proprio di Too Large! In onda su Real Time fino a diversi mesi fa, il programma ha intrattenuto tutti i suoi telespettatori con i suoi pazienti e con le sue storie.

Leggi anche –> Too Large, la storia di Vannessa ha impressionato tutti: avete visto com’è oggi? Non l’avreste mai detto

Concentrato sulle avventure di persone gravemente obese, il programma di Real Time non soltanto ha riproposto la loro storia e i motivo che si nascondevano dietro i loro chili di troppo, ma ha anche spiegato il loro cambiamento. Tra le tante storie che sono state raccontate nel corso di questa prima stagione, però, ce n’è una che ha catturato l’attenzione di tutto il suo pubblico. Facciamo riferimento proprio a quella di Jessica Thompson. Entrata a far parte della clinica del dottor Procter con un peso che raggiungeva i 700 ibs – quindi, più di 310 kg – la donna aveva una forte esigenza di ritornare in forma. Purtroppo, però, le sue condizioni di salute non andavano affatto a suo favore. Scopriamo insieme ogni cosa.

Leggi anche –> Too Large, la storia di Corey ha spiazzato tutti: è partito da ben 300 kg, ma oggi è irriconoscibile

La storia di Jessica a Too Large ha sconvolto tutti: cos’è successo?

Oltre che per il suo peso e per la sua forte volontà di ritornare in forma, la storia di Jessica Thompson ha catturato l’attenzione del pubblico di Too Large anche per le sue condizioni di salute per nulla ottimali. Purtroppo, Jessica non soltanto aveva un cancro all’endometrio, ma soffriva anche di altre gravissime patologie. Quali insufficienza renale ed embolia polmonare.

Leggi anche –> Too Large, la storia choc di Jasmin ha impressionato tutti: cos’è successo dopo? Incredibile

Dopo la morte di suo padre, Jessica è stata solita sfogare la sua rabbia e il suo dolore nel cibo spazzatura. Ed è per questo motivo che ha deciso di prendere parte a Too Large. Purtroppo, come dicevamo precedentemente, il suo cammino non ha affatto avuto buon esito. Nel bel mezzo del suo percorso, infatti, la Thompson ha rifiutato qualsiasi tipo di aiuto. Un colpo di scena davvero clamoroso, da come si può chiaramente comprendere.

Ad oggi, purtroppo, non abbiamo altre notizie in merito. Ci auguriamo, però, che Jessica abbia capito la gravità della sua situazione. E che sia stata incline ad un aiuto.