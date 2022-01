Gf Vip, Alessandro accusa Sophie di guardare Gianmaria: è caos fra i due

GF Vip, Alessandro accusa Sophie di guardare Gianmaria in determinati momenti: cosa sta accadendo nella coppia.

Le dinamiche che si stanno creando al GF Vip incuriosiscono i telespettatori, che vogliono scoprire cosa succede in casa. In questa edizione sembrerebbe che l’amore sia al centro del gioco. Sono molti i legami che si sono formati, anche se, alcuni, hanno avuto una durata breve.

Sophie Codegoni, dopo aver stretto un rapporto con Gianmaria Antinolfi, si è poi legata ad Alessandro Basciano. Con Gianmaria ci sono sempre stati alti e bassi e l’interesse da parte dell’ex tronista non è mai stato così forte. Con Alessandro sembrerebbe che sia nato qualcosa di più solido, anche se, i due, non smettono di litigare. In questi giorni, sono abbastanza lontani e le gelosie sono presenti. Qualche giorno fa, Alessandro ha accusato Sophie di guardare Gianmaria, in determinati momenti. Ma come ha reagito l’ex tronista?

GF Vip, Alessandro accusa Sophie di guardare Gianmaria: come ha reagito la concorrente

Alessandro Basciano, quando ha fatto il suo ingresso al GF Vip, ha subito palesato il suo interesse per Sophie Codegoni. Anche la concorrente non l’ha nascosto. Dopo una serie di sguardi e alcuni momenti di avvicinamento, è scattato il bacio.

Anzi, Basciano ha anche fatto la proposta davanti a tutti, chiedendo all’ex tronista di essere la sua fidanzata. Ma nella coppia ci sono spesso incomprensioni e gli alti e bassi non mancano. I litigi sono all’ordine del giorno. Qualche giorno fa, Sophie ha raccontato a Jessica di quanto accaduto con Alessandro. Il fidanzato l’ha accusata di guardare Gianmaria in particolari momenti.

Secondo Basciano, Sophie guarda Antinolfi quando in casa partono i brani romantici. La Codegoni, parlando con Jessica ha detto: “Lui mi ha detto, ‘Come puoi avere un pepe nel nostro rapporto se quando partono le canzoni romantiche guardi Gianmaria, al biliardo è partita la canzone romantica e tu l’hai guardato’, e io ho detto ‘che cazzo stai dicendo, ma sul serio, manco l’ho guardato”. Sophie ha poi detto a Jessica di avergli detto che appena lui è entrato subito l’ha guardato, che a lei è piaciuto fin dall’inizio. Sembrerebbe che tra i due, non manchi la gelosia, ma cosa accadrà al loro rapporto? Riusciranno a chiarirsi?