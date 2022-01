GF Vip, arriva un aereo di coppia per Jessica e Barù: la reazione, non se lo aspettavano

GF Vip, arriva a sorpresa un aereo di coppia per Jessica e Barù: la loro reazione e quella di tutta la casa.

Al Gf Vip sembrerebbe che l’amore sia protagonista della casa. Dall’inizio del reality si sono creati forti legami, anche se, diversi si sono spenti sul nascere. In particolare, al centro delle dinamiche del gioco, stiamo vedendo il rapporto tra Alex e Soleil e adesso anche quello tra Alex e sua moglie, Delia Duran.

Dopo quanto successo tra l’attore e l’ex corteggiatrice, e dopo la sua uscita, Delia ha deciso di fare il suo percorso in casa. La scorsa puntata, lei e Belli hanno avuto un confronto che non sembra aver portato a nessun chiarimento. La donna ha chiesto più attenzioni e più sicurezze, e non l’atteggiamento ambiguo mostrato, anche solo iniziando a non pubblicare tweet. Ma nelle ultime ore, è accaduto nuovamente. Alex con un tweet ha praticamente lasciato Delia, che al momento, non sa nulla. In casa, però, non è solo questo rapporto al centro dell’attenzione dei fan. Da alcune settimane, i telespettatori hanno notato degli sguardi particolari, gesti e attenzioni, tra Jessica e Barù. La ship è partita, tanto che, su twitter, vengono chiamati i Jeru. Due giorni fa, proprio per i due, è arrivato un aereo di coppia: ma come hanno reagito? E come ha reagito tutta la casa?

GF Vip, aereo di coppia per Jessica e Barù: come hanno reagito, non se lo aspettavano

Nelle ultime settimane, i fan hanno notato un particolare affetto tra Jessica e Barù. Sguardi, gesti, attenzioni diverse rispetto agli altri concorrenti da parte di entrambi, che hanno fatto partire la ship. Anzi, su twitter, da alcune settimane, sono chiamati i Jeru, e sono quasi sempre in tendenza.

Nelle ultime ore, è arrivato inaspettatamente, per loro, un aereo di coppia: “Jess Barù, Cosimo Sa”, con l’hashtag Jerù. Quel ‘Cosimo sa’, dovrebbe essere legato all’oroscopo fatto da Barù a Jessica, quando lui le aveva detto che per lei c’era una nota speciale da parte di ‘Cosimo’. Ma come hanno reagito quando hanno visto l’aereo?

Jessica ha iniziato a ridere a più non posso, chiedendosi imbarazzata cosa arrivi a casa, e Barù, chiamato da lei e da Davide, è arrivato, ha guardato l’aereo ed è poi rientrato dentro. Non ha detto nulla di contrario, come è solito fare, ma ha smorzato un mezzo sorriso. Ma come hanno reagito gli altri? Basciano e Davide, in giardino, hanno sorriso felici, Soleil quasi non ci credeva. Quando gli altri l’hanno saputo, ci hanno scherzato su, e non sono apparsi così sorpresi da questa ship, perchè sembrerebbe che anche la casa abbia capito che tra di loro c’è davvero qualcosa. Sarà davvero così? Sarà il tempo a dircelo.