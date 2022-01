GF Vip, arriva la proposta di matrimonio da sogno: “È successo davvero”, si sposano

GF Vip, arriva la proposta di matrimonio da sogno dell’ex concorrente del reality: “È successo davvero”, si sposano.

“Raga è successo davvero, ci sposeremo!”. Con un sorriso enorme e mostrando l’anello alla fotocamera, la futura sposa ha annunciato che ben presto convolerà a nozze con la sua dolce metà. Che conosciamo molto bene: è stato uno dei concorrenti più amati della passata edizione del GF Vip.

Con una proposta di nozze da sogno, durante la quale si è inginocchiato come da tradizione, l’ex ‘vippone’ ha chiesto alla sua fidanzata di diventare sua moglie. I due si sono conosciuti nell’estate del 2020 e il loro amore è cresciuto sempre di più, fino alla meravigliosa notizia delle nozze. Scopriamo i dettagli!

LEGGI ANCHE —->Anticipazioni GF Vip, puntata del 24 Gennaio: comunicazione choc in diretta

Matrimonio in arrivo per l’ex concorrente del GF Vip: la proposta di matrimonio da favola

Fiori d’arancio in arrivo per uno dei concorrenti più amati del GF Vip 5. Nelle scorse ore, l’ex vippone ha chiesto alla sua dolce metà di diventare sua moglie, davanti agli occhi emozionati di amici e parenti. Che hanno ripreso e condiviso la scena sui social: un proposta super romantica, con fuochi d’artificio e atmosfera da favola. Ma di chi stiamo parlando?

Di Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli! Il 28 enne ha chiesto alla sua compagna Giorgia Migliorati di sposarlo e lei non ha potuto che dire sì! Della loro storia si è parlato molto nella casa più spiata della tv e Giorgia è apparsa più volte nel corso del reality, per fare una sorpresa alla sua metà. Che ben presto sarà suo marito! Nelle sue stories, Giorgia ha mostrato il meraviglioso anello regalatole da Enock:

LEGGI ANCHE —–>GF Vip, arriva un aereo di coppia per Jessica e Barù: la reazione, non se lo aspettavano

Tanti i presenti alla romantica proposta, tra cui Andrea Zelletta, ex concorrente del GF Vip che con Enock ha instaurato un bellissimo rapporto in casa. Al momento non si sa nulla sulla data e sui preparativi delle nozze, non vediamo l’ora che arrivi il grande giorno. Nel frattempo, i nostri migliori auguri di cuore ai futuri sposi Enock e Giorgia! Una coppia incantevole, non trovate?