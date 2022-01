La clinica della pelle, Kirsty ha raccontato il suo dramma incredibile: “È stato terribile”, la sua vita è cambiata da quel preciso momento.

Un vero e proprio dramma, quello che viveva Kirsty da diverso tempo e di cui non ha potuto affatto fare a meno di parlare dinanzi alle telecamere de La clinica della pelle.

Leggi anche –> La clinica della pelle, il dramma di Keith: “Può pregiudicare la mia mobilità”, vita sconvolta!

Divenuta protagonista de La clinica della pelle nel corso della terza stagione del programma, Kirsty ha raccontato di aver deciso di chiedere aiuto alla dottoressa Craythorne per via della malattia che ha colpito il suo viso circa 8 mesi prima della sua partecipazione allo show. “Si è arrossato ed ha iniziato a farmi male. È stato terribile e straziante. Ad oggi è peggiorato”, ha raccontato alle telecamere del programma. Non nascondendo di aver tanta speranza nella dermatologa irlandese, ma di aver ugualmente paura. “Se mi dice che non può fare niente, sarebbe devastante per me”, ha continuato a dire. Scopriamo cos’è successo.

Leggi anche –> La clinica della pelle, Peggy: “Ho il terrore, è enorme”, la notizia l’ha devastata

La clinica della pelle, la storia di Kirsty: colpo di scena, ha dovuto interrompere tutto

Speranzosa di trovare una soluzione per la pelle del suo viso, Kirsty ha deciso di chiedere aiuto alla dottoressa Craythorne de La clinica della pelle. Circa 8 mesi prima della sua partecipazione al programma, come dicevamo precedentemente, la pelle del viso della giovane donna è iniziato ad arrossare e a presentare delle pustole. “Mi provoca molto dolore”, ha detto. La malattia da cui è affetta Kirsty non è altro che una rosacea anche se leggermente più aggressiva rispetto al solito.

Leggi anche –> La clinica della pelle, Georgia: “La mia patologia mi ha rovinato la vita”, resterete sotto choc

È proprio per la rosacea, quindi, che la dottoressa Craythorne ha dato una cura specifica: non soltanto ha prescritto un trattamento per pelle ipersensibile e per via orale, ma anche sedute di laser a colorante pulsato per alleviare il rossore.

A distanza di due settimane dall’inizio della cura, la pelle di Kirsty sta decisamente meglio. È dopo quattro mesi, però, che la situazione è nettamente cambiata! Non soltanto, da come si vede dalle foto in alto, la pelle non è per niente arrossata e sembrerebbe essere completamente libera da pustole, ma Kirsty ha comunicato alla dottoressa di essere anche in dolce attesa.