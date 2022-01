Manila Nazzaro è diventata Miss Italia nel 1999, ma sapete che il suo debutto in tv non è da rintracciare in questi anni? Eccola qui: sempre splendida.

Davvero pazzesco il percorso di Manila Nazzaro all’interno della casa del GF Vip, vero? Dopo la sua primissima esperienza a Temptation Island Vip insieme al suo compagno Lorenzo Amoruso, l’ex Miss Italia ha voluto nuovamente rimettersi in gioco. E, dato il suo percorso, ci viene da fare un’unica osservazione: mai decisione fu più giusta!

Leggi anche –> GF Vip, arriva un gesto inaspettato di Manila Nazzaro: la lettera è indirizzata proprio a lui

Attualmente, Manila Nazzaro vanta di un successo davvero impressionante. Conduttrice televisiva e radiofonica, ma anche modella, la splendida pugliese vanta di una carriera davvero impressionante. Tutto, come ricorderete, è iniziato esattamente 23 anni fa. Quando, davvero giovanissima, la bella Nazzaro prendeva parte a Miss Italia di quell’anno. E ne usciva vittoriosa. Tutti immaginano che la sua partecipazione al concorso abbia sancito il suo esordio in tv, sapete però che non è affatto così? Qualche anno prima della sua vittoria a Salsomaggiore Terme, infatti, la splendida Manila aveva già compiuto il suo debutto. Quando e dove? Ve lo sveliamo immediatamente. Anche se, vi anticipiamo, è sempre incantevole!

Leggi anche –> “Non lo merito”, Manila Nazzaro racconta l’episodio appena accaduto al GF Vip

Sapete quando è stata la prima volta in tv di Manila Nazzaro? Non è come pensate

È da quando ha vinto Miss Italia nel 1999 che Manila Nazzaro ha cavalcato l’onda del successo. D’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Sempre spontanea e genuina, la bellissima foggiana si è fatta apprezzare proprio per questo suo lato. Sapete, però, che la sua vittoria al concorso di Salsomaggiore terme non è stata affatto la sua prima volta in tv? Non tutti lo avrebbero immaginato, ma è davvero così.

Leggi anche –> Gf Vip Manila Nazzaro: “Ho un po’ di amarezza”, reazione inaspettata dopo gli auguri della sua famiglia

A quanto pare, sembrerebbe che Manila Nazzaro, prima ancora di vincere il titolo di Miss Italia nel 1999, abbia partecipato al medesimo concorso di bellezza nel 1996 alla sola età di 19 anni. Quella partecipazione, però, non fu affatto ‘fortunata’, proprio perché non ottenne la vittoria. A distanza di 3 anni dalla sua prima volta, quindi, ci ha riprovato. Ed è andata più che bene.

Lo sapevate?