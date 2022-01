È un maschietto e si chiamerà Gabriel: l’amatissima coppia ha annunciato il sesso del bebé in arrivo; pioggia di likes e auguri.

Solo un paio di settimane fa era arrivata la notizia della gravidanza. E, qualche ora fa, la giovane coppia ha svelato anche il sesso del bebé che sta per arrivare.

Sui social, i due futuri genitori hanno postato alcune immagini della festa, durante la quale a inondare la stanza sono stati palloncini e coriandoli di colore azzurro: sarà un maschietto e il suo nome sarà Gabriel! Il nome scelto per il nascituro è leggibile anche sulla torta e sui biscotti preparati per la festa. L’annuncio ha entusiasmato amici e fan, che hanno inondato d’amore i profili social della coppia. Scopriamo i dettagli di questa meravigliosa notizia.

L’amatissima coppia ha svelato il sesso del bebé che sta per nascere: si chiamerà Gabriel

Con alcuni scatti in cui hanno mostrato il pancione, poco più di due settimane fa, la coppia ha annunciato di essere in attesa del loro primo bebé. E, poche ore fa, i futuri genitori hanno reso noto anche il sesso del piccolo… che sarà un maschietto e si chiamerà Gabriel! Chi saranno i meravigliosi genitori di Gabriel?

Si tratta di Sfera Ebbasta e la bellissima Angelina Lacour! I due si sono conosciuti nell’estate del 2019 ad Ibiza, per non lasciarsi più. Ed ora la loro famiglia è pronta ad allargarsi presto proprio con l’arrivo del piccolo Gabriel, che sarà il primogenito del rapper e della famosa modella ed influencer, originaria dell’Argentina.

L’annuncio del sesso del bebé, proprio come l’annuncio della gravidanza, è stato accolto con immensa felicità dai fan della coppia. Una pioggia di likes, cuoricini ed auguri per i futuri genitori, ai quali rinnoviamo i nostri migliori auguri per questa meravigliosa notizia, in attesa dell’arrivo del dolcissimo Gabriel.