Perché il figlio di Luciana Littizzetto scomparve per 5 giorni: il motivo vi lascerà di stucco

Ospite qualche tempo fa a Domenica In, Luciana Littizzetto ha raccontato di quando suo figlio sparì per ben 5 giorni: cosa accadde e perché.

La bravissima Luciana Littizzetto è da circa trent’anni un volto amatissimo della comicità: arguta, brillante e sempre con la battuta pronta, dagli esordi ad oggi la sua carriera è stata inarrestabile.

Dal punto di vista privato, sappiamo che, insieme al suo compagno Davide Graziano, 15 anni fa prese in affido i suoi due figli, Vanessa e Jordan, che all’epoca avevano rispettivamente 11 e 9 anni.

Inizialmente non fu una decisione facile per la coppia: l’attrice temeva infatti di non riuscire a proteggere i due ragazzi a causa della loro notorietà. Fu Maria De Filippi a consigliarle di fregarsene e ad infonderle fiducia.

“Avevo già avuto dei contatti, perché ogni tanto mi chiamavano in alcune comunità di minori. C’erano tanti bambini già grandi d’età, che stavano in queste comunità da tanto tempo. Questo avvicinamento è arrivato pian piano alla scelta definitiva. Volevamo un bambino e ne sono arrivati due”, ha raccontato.

Tutto è andato poi per il meglio, ma c’è stato un momento di grande preoccupazione per lei quando Jordan aveva 18 anni. Vediamo cosa accadde.

Luciana Littizzetto ricorda quando suo figlio sparì per giorni: “Se n’era andato perché…”

Come tutte le mamme, anche per Luciana l’essere genitore è costata qualche ansia. Quando Mara Venier ha ricordato che suo figlio scomparve per ben 5 giorni, l’attrice ha risposto: “Cosa ho fatto quando è tornato? Ho ucciso il vitello grasso. Cosa dovevo fare? A te non è successo mai che ti facessero girare tantissimo le balle. E poi cosa hai fatto? Hai ucciso anche tu il vitello grasso, cosa dovevi fare. Se n’era andato perché sono una rompiscatole, sono un po’ una rompipalle”.

Un momento di grande angoscia che però Luciana ha saputo gestire nel migliore dei modi. Ma perché il ragazzo rimase lontano da casa per così tanto tempo senza dare notizie di sé? Lei stessa lo ha spiegato: “Lui è uno spirito libero, ha sempre voglia di andare in giro, farsi i fatti suoi, non rendere conto. Solo che era relativamente piccolo, aveva 18 anni”.

Complimenti alla grande Luciana per il bellissimo gesto compiuto nell’accogliere con tanto amore quelli che oggi sono i suoi figli.