Primo Appuntamento, lui le porta i fiori all’incontro, ma succede qualcosa di inaspettato: lei ha una reazione che spiazza.

Primo Appuntamento è un programma seguitissimo, in onda su Real Time. Da qualche settimana ha avuto inizio la nuova stagione, che sta già lasciando il segno. Il format, che vede il timone di Flavio Montrucchio, ha come protagonisti coppie di persone. Queste si incontrano per la prima volta in un famoso ristorante, per una cena insieme.

Nessuno conosce dettagli della vita privata o professionale del partner che si trova di fronte. La cena è un modo per parlare e conoscersi e capire se possa o meno nascere un interesse, per poter proseguire una volta fuori dalle scene del ristorante. I colpi di scena nel programma sono sempre presenti e quello che è accaduto in un episodio di Primo Appuntamento ha colpito tutti.

Primo Appuntamento, accade l’inaspettato: lui le porta i fiori, lei reagisce male

A Primo Appuntamento, il programma condotto da Flavio Montrucchio, in onda su Real Time, i colpi di scena e le sorprese non possono mai mancare. E un colpo di scena c’è stato in un precedente episodio del format.

Nessuno si aspettava quello che è accaduto, ma si sa, molte volte, non si riescono a razionalizzare i gesti e le parole, e l’istinto prende il sopravvento. Come vi abbiamo accennato, in un precedente episodio è accaduto che, il protagonista maschile, ha portato, per questo primo appuntamento, dei fiori per la persona che si trovava di fronte. Un gesto che non è stato accolto nel migliore dei modi.

La giovane, seduta al bar, in attesa, quando si è vista arrivare il ‘partner’ con il bouquet, è rimasta molto sorpresa, ma sembrerebbe non in positivo. Quando l’uomo ha donato o almeno ha cercato di dare i fiori, lei ha detto, con uno sguardo spaesato: “Non lo so, non credo siano per me, guardi ci deve essere un errore, un malinteso, credo”. A quanto pare, il gesto non è stato accolto con entusiasmo, dato che, la giovane ha più volte ribadito il fatto che potesse esserci un errore. Un primo appuntamento che sicuramente nessuno vorrebbe vivere.