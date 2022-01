Uomini e Donne, Denise racconta il suo passato: “Mi hanno diagnosticato un tumore”

Il racconto di Denise nel corso di una puntata di Uomini e Donne ha lasciato tutti senza parole: “Mi hanno diagnosticato un tumore”.

Un vero e proprio racconto da brividi, quello a cui si è lasciata andare nel corso della sua esperienza a Uomini e Donne la giovanissima Denise. “Mi hanno diagnosticato un tumore”, ha detto la ragazza.

Sono diversi anni che Uomini e Donne va in onda. E, come un vero e proprio dating show, sono anni che permette a diversi ragazzi e ragazze di poter incontrare l’amore vero. In tutto questo tempo, lo sappiamo benissimo, abbiamo avuto la possibilità di conoscere tantissimi volti. E ciascuno di loro si è ampiamente raccontato e svelato non soltanto alla persona interessata, ma anche a tutto il pubblico italiano. Tra coloro che l’hanno fatto e che hanno saputo emozionare coi loro racconti, c’è anche la giovanissima Denise. Proprio recentemente, la giovane donna si è raccontata al ragazzo sceso corteggiatore. E non ha perso occasione di poter raccontare una parentesi piuttosto spiacevole del suo passato. “Mi hanno diagnosticato un tumore”, ha detto. Scopriamo insieme cos’è successo.

“Mi è stato diagnosticato un tumore”, il racconto di Denise a Uomini e Donne

Quando si conosce un ragazzo o una ragazza, lo sappiamo benissimo, la prima cosa da fare è mettersi completamente a nudo. E raccontare ogni cosa su di sé. È proprio questo che, in questo ultimo periodo, la giovanissima Denise sta facendo nello studio di Uomini e Donne. Scesa le scale del dating show di Maria De Filippi per corteggiare Matteo Ranieri, la ventinovenne si è raccontata senza troppi peli sulla lingua. Ed oltre a svelare cosa l’ha spinta a lasciare l’Italia per trasferirsi in Australia, ha anche raccontato di avere avuto un tumore.

Nel corso della sua seconda esterna insieme a Matteo, Denise si è raccontata come un vero e proprio libro aperto. Ed ha ripercorso insieme a lui una parentesi alquanto spiacevole della sua vita. “Era tutto pronto per partire per Londra, ma c’è stato un referto medico che mi ha detto che avevo un tumore”, ha raccontato la bella leccese al tronista. “Ho dovuto affrontare delle cose, ma non voglio spiegare come stavo”, ha continuato a dire.

Un racconto, senza alcun dubbio, toccante. E che fa chiaramente comprendere quanto la sua forza di adesso sia stata determinata da questo evento.