Drastica decisione di Alex Belli dopo l’ultima puntata del GF Vip: l’attore l’ha appena annunciato, clamoroso colpo di scena.

Quella che è andata in onda nelle scorse, sarà una diretta del GF Vip che Alex Belli difficilmente dimenticherà. Non soltanto perché, ancora per una volta, ha avuto la possibilità di confrontarsi con sua moglie, Soleil e il resto della casa, ma anche perché è stato il protagonista di un furioso scontro con Alfonso Signorini.

A distanza di settimane dalla sua uscita dalla casa del GF Vip, Alex Belli continua a far parlare di sé. Ed, insieme a lui, lo è ancora il suo rapporto tanto discusso con Soleil Sorge. Nel corso della diretta di Lunedì 24 Gennaio, infatti, abbiamo assistito ad un ulteriore confronto tra l’attore e l’ex corteggiatrice, ma anche ad un clamoroso gesto fatto nei confronti di sua moglie. Insomma, una diretta ricca di colpi di scena. E non è stato affatto l’unica ad averceli regalati. Proprio qualche ora fa, infatti, l’ex attore di Centovetrine ha comunicato ai suoi followers una vera e propria drastica decisione. Scopriamo i dettagli insieme!

Leggi anche –> GF Vip, Delia Duran lo confessa dopo la diretta: “Mi piacciono anche le donne”, poi la rivelazione sul rapporto con Alex

Alex Belli, drastica decisione dopo la puntata del GF Vip: cos’è successo

Un grossissimo colpo di scena, quello che, qualche istante fa, Alex Belli ha comunicato sul suo canale social ufficiale. Terminata la diretta e, molto probabilmente, ‘sbollita’ un po’ la rabbia, l’attore ha preso una drastica decisione. E non ha perso occasione di poterlo comunicare ai suoi sostenitori.

Leggi anche –> GF Vip, Soleil confessa cos’è successo sotto le coperte con Alex Belli: la verità

A quanto pare, sembrerebbe che Alex Belli abbia avvertito l’esigenza di staccare un po’ la spina dopo gli accadimenti di queste ultime settimane. Ed abbia deciso di lasciare l’Italia. Non sappiamo dove si stia recando, sia chiaro. Fatto sta che, attraverso un’Instagram Stories caricata sul suo canale social ufficiale, l’ex attore di Centovetrine ha comunicato ai suoi sostenitori di essere in partenza. “Bye bye Italy”, ha scritto il bel Belli a corredo dello scatto che lo ritrae tra le nuvole.

Dove si starà recando Alex Belli? E, soprattutto, riuscirà a ritornare per la diretta del GF Vip di Venerdì 28 Gennaio? Staremo a vedere!