Avete notato l’abito indossato da Silvia Toffanin? Ecco quanto costa

Nel corso della puntata di Verissimo, Silvia Toffanin ha sfoggiato un abito splendido: l’avete notato? Scopriamo insieme quanto costa.

Quella andata in onda Sabato 22 Gennaio, c’è da ammetterlo, è stata una puntata di Verissimo davvero imperdibile. Con protagonisti indiscussi volti amatissimi dello spettacolo italiano, Silvia Toffanin ha saputo intrattenere un vasto pubblico.

Quello che non è assolutamente passato inosservato della puntata di Verissimo, diciamoci la verità, è stato anche l’abito sfoggiato da Silvia Toffanin. Oltre ai diversi ospiti che si sono alternati nello studio televisivo e alle loro rivelazioni, è stato proprio l’outfit mostrato nel corso della puntata ad aver impressionato tutto il pubblico del programma. Sono davvero tantissime, infatti, le persone che si chiedono a quanto ammonti il suo costo. Prima di scoprire ogni cosa nel minimo dettaglio, però, procediamo con ordine. E cerchiamo di capire, qualora non avesse seguito la puntata, cosa ha di così strepitoso l’abito. Vi assicuriamo: è splendido!

Leggi anche –> Piersilvio Berlusconi, sapete con chi è stato prima di Silvia Toffanin? È una famosa modella

Davvero favoloso l’abito sfoggiato da Silvia Toffanin, ma quanto costa?

Per la puntata di Verissimo di Sabato 22 Gennaio, Silvia Toffanin ha scelto, come al suo solito, un look elegante e raffinato, ma che ha fatto perdere la testa a tutti i suoi telespettatori. Con un lungo abito di raso color rosso bruno, che presentava una fascia morbida sui fianchi, e scarpe dal tacco vertiginoso, la padrona di casa di Verissimo ha sfoggiato un outfit davvero da urlo. Anche voi siete rimasti entusiasmati quando l’avete vista, vero? Come darvi torto! Quello che, però, vi chiediamo è: siete curiosi di sapere a quanto ammonta il suo prezzo?

Leggi anche –> Conoscete il titolo di studio di Silvia Toffanin? Ha conseguito la laurea nel 2007

Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il prezzo dell’abito sfoggiato da Silvia Toffanin non sia affatto cosa da poco. Si legge, infatti, che il suo costo si aggirerebbe intorno i 695 euro. Insomma, una cifra niente male, avete pienamente ragione, ma che comunque ne vale tutta. Eccolo qui:

Non è assolutamente la prima volta che Silvia Toffanin incanta il pubblico di Verissimo con i suoi outfit e la sua bellezza, ma stavolta si è superata di gran lunga. Per noi è decisamente bellissima, voi?