Avete notato i pantaloni di Chiara Ferragni? Potrebbero diventare una nuova tendenza

Avete notato anche voi i nuovi pantaloni di Chiara Ferragni? Potrebbe diventare una nuova tendenza: sono davvero pazzeschi, eccoli.

Una cosa è indiscussa: Chiara Ferragni è la regina indiscussi dello stile! Attivissima sul suo canale social e, soprattutto, solita a mostrare i suoi outfit, l’imprenditrice digitale è stata, spesso e volentieri, protagonista indiscussa di nuove tendenze.

Proprio recentemente, come ricorderete, vi abbiamo parlato delle sue unghie. E di quanto la sua nail art abbia fatto impazzire tutto il suo pubblico social. Questa volta, invece, vi parleremo di altro, ma che ha saputo conquistare ugualmente l’attenzione dei suoi sostenitori. Proprio alcune ore fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, Chiara Ferragni si è mostrata in tutta la sua bellezza e con indosso dei pantaloni super fashion. Questi, ovviamente, non sono assolutamente passati inosservati, e ce ne danno conferma i numerosi messaggi giunti a corredo dello scatto, ma anticipano qualcosa di grandioso. Potrebbe essere proprio questa la nuova tendenza lanciata da Chiara Ferragni? Molto probabilmente si, ma scopriamoli da vicino.

Leggi anche –> Torneranno di moda questa estate: Chiara Ferragni le ha pubblicate sui social

I pantaloni di Chiara Ferragni sono fantastici: li avete visti?

Saranno dei giorni decisamente movimenti per Chiara Ferragni! A partire da Lunedì 24 Gennaio fino a Giovedì 27, infatti, si terrà la settimana della moda a Parigi. E l’imprenditrice digitale, così come tante altre appassionate di moda, è volata nella capitale francese per presenziare a tutti gli eventi. Avete visto, però, come si è presentata per la serata inaugurale? Come mostrato sul suo canale social ufficiale, la splendida Ferragni ha optato per un look total black, ma decisamente elegante e raffinato.

Leggi anche –> L’avete notato sul polso di Chiara Ferragni? Ecco quanto l’ha pagato Fedez

Con indosso una giacca di pelle nera ed una maglia a collo alto dello stesso colore, Chiara Ferragni ha impressionato i suoi sostenitori soprattutto per i pantaloni sfoggiati. Li avete visti anche voi? Senza alcun dubbio, si! Anche perché, ve lo anticipiamo, hanno tutte le carte in regola per rivelarsi una nuova tendenza. Siete curiosi di vederli anche voi? Eccoli qui:

Davvero spettacolari, vero? Come darvi torto! Completamente in pelle nera, i pantaloni presentano dei lacci sulla loro parte davanti, rendendoli ancora più fantastici. Fate attenzione, però: la ‘moda’ dei lacci potrebbe diventare una vera e propria tendenza tra pochissimo.