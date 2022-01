Belen Rodriguez, non tutti conoscono questo ‘retroscena’: cosa faceva prima di toccare il successo in televisione?

Belen Rodriguez è una delle showgirl più amate e apprezzate. Molto attiva sui social, il suo profilo instagram conta di oltre 10 milioni di follower. Lei ama interagire con i suoi sostenitori e così non sono poche le immagini condivise.

Ma anche le storie, Belen ne pubblica diverse al giorno e rende partecipi tutti i fan. In questi anni, è sempre stata impegnata in ambiti differenti. Oggi è una conduttrice televisiva e anche un’attrice, ed è un’imprenditrice. Da un anno circa ha creato un brand insieme a sua sorella Cecilia e suo fratello Jeremias. Appena il sito è stato inaugurato, i capi sono andati a ruba e i prezzi non sono così elevati. La famiglia Rodriguez ha cercato di accontentare tutti, con un abbigliamento adatto. Oggi, è molto amata e ovviamente tutti la conoscono, ma sapete prima ancora di toccare il successo in televisione, cosa faceva?

Non tutti lo sanno, che cosa faceva Belen Rodriguez prima del successo in televisione

Showgirl, conduttrice, attrice, Belen Rodriguez in questi anni non si è più fermata ed ha lavorato in ambiti diversi. E’ sempre riuscita ad emergere, e grazie ad impegno e sacrificio, oggi è tanto apprezzata.

Il talento non le manca e anche la bellezza: la Rodriguez è una donna dal fascino irresistibile. Attivissima sui social, il suo profilo instagram conta di oltre 10 milioni di follower, numeri davvero impressionanti, quasi da star! Oggi Belen non ha bisogno di presentazioni, ma sapete cosa faceva prima di essere travolta dal successo in televisione? Se siete curiosi, seguiteci, vi sveliamo ogni cosa.

Belen Rodriguez, ha iniziato lavorando come modella in Argentina. Ha lavorato anche a Miami e in Messico ed è stata la testimonial di diverse case di intimo. In seguito si è trasferita in Italia e anche qui, ha iniziato a lavorare nell’ambito della moda, venendo scelta per marchi molto famosi. Il suo debutto nella televisione italiana risale al novembre 2006, quando è ospite dei programmi televisivi di TeleBoario ed è così, che la showgirl non si è più fermata.