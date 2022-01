Brutta notizia per i ‘vipponi’: arriva il comunicato al GF Vip, drastica decisione della produzione; cosa è successo.

Una puntata escandescente, quella del GF Vip in onda ieri, lunedì 25 gennaio 2022. Una puntata in cui è successo di tutto, dalla proclamazione di Kabir Bedi preferito all’abbandono di Manuel Bortuzzo. Ma anche la giornata di oggi non risparmia colpi di scena…

Poche ore fa è arrivata una notizia per niente piacevole per i concorrenti, attraverso un comunicato scritto. Una decisione del GF che cambierà le dinamiche dei prossimi giorni, mettendo in seria difficoltà i vip; scopriamo cosa è successo e qual è la decisione della produzione.

GF Vip, arriva un comunicato inaspettato: brutta notizia per i concorrenti

Brutte notizie per i concorrenti del GF Vip: per loro è arrivata una vera e propria punizione. Il motivo? È ben spiegato in un comunicato fatto recapitare in casa attraverso il confessionale.

“Il Grande Fratello ha deciso di decurtare dal budget della vostra spesa il 30% a causa dei troppi e continui richiami effettuati per il non rispetto delle regole, tra le quali non utilizzare il microfono, scorretto utilizzo degli occhiali da sole in casa, sigarette in casa, pulizia, e quando loro chiamano in confessionale, non possono chiamare 40 volte una persona.” Questo il comunicato del Grande Fratello, letto in salotto da Manila Nazzaro e Barù. Una decisione forte quella della produzione, che ricadrà sull’equilibrio della casa. Per la spesa settimanale, infatti, i vipponi avranno a disposizione soltanto 224 euro, ovvero circa 14 euro a testa per una settimana!

I concorrenti riusciranno ad organizzarsi con la spesa nonostante la cifra molto bassa del budget? Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire cosa accadrà. Con ogni probabilità, la decisione del GF creerà un bel po’ di discussioni nella casa. E voi, state seguendo questa lunghissima edizione del reality show?