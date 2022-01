Gianluca Costantino è un volto seguitissimo si Instagram, ma chi è esattamente? Dalla sua età fino al lavoro: scopriamo tutto su di lui.

Non si fa altro che parlare di lui in questi ultimi giorni. Facciamo riferimento proprio a Gianluca Costantino! Cos’è successo? Nulla di grave, state tranquilli! Da quanto si apprende da TV Blog, però, sembrerebbe che il giovane modello sia pronto a varcare la porta rossa.

TV Blog, c’è da ammetterlo, ha lanciato una vera e propria indiscrezione choc: nelle prossime settimane entreranno nella casa del GF Vip tre concorrenti ‘nuovi di zecca’. A coloro che stanno vivendo questa esperienza da Settembre scorso ed altri che, invece, sono entrati in corso d’opera, sembrerebbe che ci saranno tre nuove reclute. In alcuni dei nostri articoli, vi abbiamo parlato di Antonio Medugno, giovanissimo modello ed influencer, e di Edoardo Donnamaria, amatissimo volto di Forum, ma cosa sappiamo su Gianluca Costantino? A quanto pare, anche lui entrerà come nuovo concorrente. In attesa, però, di vederlo, scopriamolo qualche cosa in più su di lui.

Gianluca Costantino, chi è? Età, città natale e lavoro

Prima di scoprire cosa succederà e se Gianluca Costantino, proprio come riporta TV Blog, entrerà nella casa del GF Vip come nuovo concorrente, scopriamo qualche cosa in più su di lui. Anche se, vi anticipiamo, purtroppo le informazioni che abbiamo sul suo conto sono davvero minime.

Nato a Napoli nel 1988, Gianluca Costantino è un volto amatissimo di Instagram. Modello, ma anche personal trainer, il giovanissimo napoletano vanta di un profilo social attivissimo. E, soprattutto, super seguito. D’altra parte, ammirando i diversi scatti condivisi e notando il suo immenso fascino, non facciamo affatto a capirne il motivo. Laureato in economia e finanza, il giovanissimo Costantino svolge la sua professione da coaching online.

Instagram e vita privata: è fidanzato?

Come dicevamo precedentemente, il bel Gianluca è piuttosto attivo su Instagram. Volete iniziare a seguirlo anche voi? Il suo profilo Instagram ha il seguente nickname: @gianlucacostantino. Purtroppo, nonostante sia attivissimo, non ci è dato sapere granché della sua vita privata. Ad oggi, infatti, non sappiamo se abbia una fidanzata oppure no.

Farete il tifo per lui?