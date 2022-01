Discutono per una questione di luci, poi Nathaly Caldonazzo esplode: “Allora sei saccente, presuntuosa e anche maleducata”

Le concorrenti discutono in casa per una questione di luci, poi Nathaly Caldonazzo esplode: “Allora lì sei saccente, maleducata e anche presuntuosa”.

Quando Alfonso Signorini ha comunicato il prolungamento del GF Vip, i concorrenti hanno avuto la possibilità di scegliere se restare o andare via. Solo Aldo Montano e Francesca Cipriani hanno deciso di lasciare il gioco.

Visto il prolungamento, in queste settimane, ci sono stati nuovi ingressi. Sicuramente, quello di Nathaly Caldonazzo non è passato inosservato. La concorrente, appena entrata, ha già avuto diverse discussioni con gli altri presenti. Spesso, nelle clip mostrate durante la diretta, lei c’è, parliamo in questo caso di clip dovute a confronti e litigi, ma ha anche ricevuto una sorpresa. Nel corso di una precedente puntata, Nathaly si è scontrata con Soleil per il posto a sedere sul divano. Sembrerebbe che l’attrice abbia scelto di cambiare postazione e anche Miriana, e sedersi proprio lì, vicino a Soleil, per una questione di luci migliore. Nei giorni seguenti la puntata, la Caldonazzo ne ha nuovamente parlato con Miriana e si è lasciata andare a commenti molto forti sulla sua ‘rivale’.

GF Vip, Nathaly Caldonazzo critica fortemente Soleil: “Allora lì sei saccente, maleducata e anche presuntuosa”

Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge, non tutti l’hanno notato, ma durante una diretta hanno litigato. Quando sono usciti Giacomo Urtis e Valeria Marini, l’attrice ha preso il loro posto, ma questo ha fatto scoppiare un litigio con Soleil.

La concorrente ha spiegato di aver cambiato per una questione di luci, dato che lei ha qualche anno in più rispetto all’ex corteggiatrice e ne ha più bisogno. Nei giorni dopo la diretta, Nathaly parlando con Miriana, si è lasciata andare ad alcuni commenti.

L’attrice ha riferito che Soleil le ha chiesto durante la puntata il perchè di quesa scelta e sedersi proprio lì, poi ha esclamato: “Tra le tre chi ha bisogno di una luce nuova siamo io e te, è normale, è una questione di rughe, cose che lei alla sua età non ce l’ha, ci sta che vuoi una bella luce anche tu. Però non puoi prenderti da qui a laggiù perchè allora lì sei saccente, presuntuosa e anche maleducata. Ci fa brutta figura lei. Nessuno è padrone di questa casa”. Miriana ha poi risposto: “Questa è prepotenza“. A quanto pare, la discussione nata in puntata, ha portato diversi strascichi.