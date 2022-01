“Dopo la morte di mia madre ho pensato al suicidio”: la cantante sconvolge il pubblico

“Dopo la morte di mia madre ho pensato al suicidio”, la drammatica confessione della cantante ospite di Domenica In.

IL 23 gennaio, l’amata cantante è stata ospite di Domenica in. Ai microfoni di Mara Venier si è raccontata toccando importanti momenti della sua vita. Ha raccontato non solo i momenti più alti e intesi della sua carriera, ma anche quello più difficili.

Ma un occhio di riguardo l’ha avuto per la sua famiglia e al rapporto con i suoi genitori. Ed è proprio qui che, ha confessato di aver pensato al suicidio, quando la sua amata mamma è morta.

Drammatica confessione: “Ho pensato al suicidio dopo la morte di mia madre”

A Domenica in, nella puntata del 23 gennaio, la cantante è stata ospite di Mara Venier. La sua carriera è così piena che raccontare tutto quello che ha vissuto in questi anni, sarebbe stato difficile. Lei si è concentrata su alcuni dei momenti più intensi, ed ha spiegato che avere successo, non sempre equivale ad avere la felicità.

Ha inoltre avuto un particolare sguardo, quando ha parlato della sua famiglia e dei suoi genitori. Ivana Spagna ha raccontato che dopo la morte di sua madre ha pensato al suicidio. Un dolore così grande a tal punto che la cantautrice è stata toccata da questo pensiero. Ma a questo dolore si è aggiunto un altro, Ivana ha subito un aborto, poco dopo la scomparsa di sua madre: “Sono rimasta incinta una volta nel 1997, proprio quando mia madre è mancata. Ho avuto una emorragia ed ho perso la bambina”, ha raccontato.

Ed è in questi momenti che si perde la forza, ed è quello che successo all’artista. E in quei momenti di sofferenza, il pensiero del suicidio si è fatto vivo in lei. Ivana Spagna ha raccontato a Domenica in che, un giorno, trovò il coraggio di compiere il gesto, ma si è poi fermata: “Avevo pulito tutto e volevo tagliarmi le vene… E quando stavo per mettere in atto quella cosa terribile, la mia gattina è venuta a miagolare. Mi ha risvegliata e da quel momento i miei animali mi tengono in vita”. E’ stato proprio l’amore per i suoi animali a spingerla a cancellare dalla mente di compiere un atto così terribile.