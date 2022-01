Fabrizio Moro è uno dei cantanti delle kermesse di Sanremo 2022, ma cosa sappiamo? Da cosa faceva prima del successo a quante volto ha vinto il Festival.

È finalmente arrivato il momento che tutti aspettavamo da tempo: Sanremo 2022. A distanza di poco meno di un anno dalla messa in onda della sua settantunesima edizione, Amadeus sarà al timone di questa sua nuova.

Proprio tra qualche giorno, Amadeus darà il via a Sanremo 2022 per la sua terza volta consecutiva. Nonostante si vociferava che il conduttore avrebbe rifiutato la sua conduzione, non è stato affatto così. L’amatissimo conduttore ci sarà e, senza alcun dubbio, regalerà un’edizione del Festival davvero imperdibile. D’altra parte, studiando con attenzione i nomi della kermesse, non possiamo affatto dire il contrario. A tal proposito, avete visto che tra i cantanti che si esibiranno sul palco dell’Ariston ci sarà anche Fabrizio Moro? In attesa di poter ascoltare la sua canzone, però, scopriamo qualche cosa in più su di lui?

Sanremo 2022, chi è Fabrizio Moro: età, moglie, Instagram, dove vive e cosa faceva prima del successo

Insieme a tantissimi altri straordinari interpreti, anche Fabrizio Moro sarà tra i cantanti che si esibiranno sul palco di Sanremo 2022 nel corso di queste cinque serate. Cosa sappiamo, però, su di lui? Appurato che è un cantante famosissimo e che la sua carriera è ricca di successi, siete pronti a scoprire qualche curiosità in più? Ci pensiamo immediatamente.

Nato a Roma, città dove vive attualmente anche se non sappiamo con precisione il quartiere, nel 1975, Fabrizio Moro capisce precocemente la sua passione per la musica. E subito si mette in opera per coltivarla. Da adolescente, infatti, non soltanto inizia a suonare la chitarra, ma anche a comporre le sue prime canzoni. L’esordio sulla scena musicale, però, arriva soltanto nel 1999. Quando, per la prima volta in assoluto, pubblica il suo primo singolo. Da quel momento, la sua carriera prende letteralmente il volo. Autore e voce di vere e proprie poesie musicali, il buon Moro vanta di un successo davvero impressionante. Sapete cosa faceva prima di diventare un cantante? Beh, la risposta è semplicissima: perseguiva la sua passione per la musica. Insieme ad alcuni suoi compagni, infatti, fonda una band. E con essa gira diversi locali romani per far sentire la loro voce.

Cosa sappiamo sulla sua vita privata? Purtroppo, poco e niente! Seppure sia attivissimo su Instagram, il cui nickname è @fabriziomoropage, non ci è dato sapere se sia attualmente single oppure no. Sappiamo, però, che è padre di due figli: Libero, nato nel 2009, ed Anita, nata nel 2013. E che, proprio qualche anno fa, ha detto addio alla sua fidanzata storica di nome Giada.

Quante volte ha vinto Sanremo?

Sapete che la partecipazione a Sanremo di quest’anno, non è affatto la sua prima volta? Nel corso della sua lunghissima carriera, Fabrizio Moro ha partecipato più volte al Festival. Ed è riuscito anche a vincerlo. Quante? Impossibile dimenticare quei momenti! Facciamo riferimento all’edizione del 2007 quando con il brano ‘Pensa’ il cantante romano vince Sanremo Giovani. E a quella del 2018 quando, insieme ad Ermal Meta, trionfa col brano ‘Non mi avete fatto niente’.

Cosa ne sarà di lui quest’anno?